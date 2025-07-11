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محافظ أسيوط يتفقد شركة إصلاح السيارات ويتابع العمل في الورش (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد شركة إصلاح السيارات،فيتو

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارة تفقدية لشركة أسيوط لإصلاح السيارات، التابعة لديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل والتأكد من كفاءة عمليات الصيانة الجارية للمركبات والمعدات، وذلك في إطار جولاته الميدانية المتواصلة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الوحدات والمرافق الخدمية التابعة للمحافظة.

تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين

 

حيث تهدف جولة محافظ أسيوط إلى الوقوف على الوضع الفعلي داخل الورش ومتابعة معدلات إنجاز أعمال الصيانة، تمهيدًا لاستيعاب دفعات جديدة من السيارات التي تحتاج إلى رفع كفاءة، بما يضمن إدخالها الخدمة بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات النظافة، والنقل، والمرافق العامة.

رافق محافظ أسيوط خلال جولته كل من اللواء عبد الله أبو النجا مستشار المحافظ، وأحمد عبد الحكيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس وليد وجيه مدير الشركة، والمهندس أحمد علي مدير الورشة، حيث استعرضوا جهود الشركة في إصلاح السيارات المعطلة، وخططها لزيادة كفاءة الأداء ورفع القدرة التشغيلية.

الإسراع في إنجاز أعمال الإصلاح والصيانة

 

وشدد محافظ أسيوط على أهمية الإسراع في إنجاز أعمال الإصلاح والصيانة ضمن الإطار الزمني المحدد، لضمان إعادة تشغيل السيارات والمعدات في أقرب وقت، داعيًا إلى استثمار كافة الإمكانات المتاحة داخل الشركة وتعزيز الموارد الذاتية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على القطاع الخاص في أعمال الصيانة والإصلاح.

 

وأشار "أبو النصر" إلى أن متابعته الدورية للمشروعات والوحدات التنفيذية تأتي في إطار الحرص على تذليل العقبات الميدانية، وتحفيز فرق العمل على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أن الالتزام، والانضباط، والعمل الجماعي، هي المفاتيح الحقيقية لتحقيق النجاح وتطوير الأداء المؤسسي.

 

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كما نوه محافظ أسيوط إلى أهمية تنمية الموارد الذاتية لمراكز ومدن المحافظة، من خلال تحسين الأداء الفني والمالي، وتطوير الكوادر البشرية، والاستفادة المثلى من الأصول التابعة لها، بما يسهم في تخفيف العبء عن موازنة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع.

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