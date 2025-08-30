بعد انتهاء جولة الإعادة.. حصص الأحزاب من مقاعد الشيوخ 2025.. 3 منها تحصد 170 مقعدًا من أصل 200.. المستقلون «لم ينجح أحد».. وترقب لقرار رئيس الجمهورية بإعلان المعينين

يترقب الشارع السياسي، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات مطلع شهر سبتمبر المقبل النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بعد انتهاء جولة الإعادة التي جرت في عدد من الدوائر الانتخابية.

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وكشفت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، عدم قدرة أي مرشح من المرشحين على المقاعد الفردي المستقلين في الفوز بأي مقعد، حيث حسمت الأحزاب جميع المقاعد سواء في الجولة الأولى أو في جولة الإعادة.

3 أحزاب سياسية تحصل على 170 مقعدا من أصل 200 عدد مقاعد الشيوخ

وتصدرت أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطنن والجبهة الوطنية، المشهد بالحصول على النسبة الأكبر من عدد مقاعد مجلس الشيوخ، بواقع 170 مقعدا من أصل 200 مقعد، بينما حصلت 9 أحزاب على 30 مقعد فقط، ويتبقى 100 مقعدا يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية قبل بدء دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ في أكتوبر المقبل.

مستقبل وطن يحصل على النسبة الأكبر من مقاعد مجلس الشيوخ

وحصد حزب مستقبل وطن النسبة الأكبر من عدد مقاعد مجلس الشيوخ بواقع 104 مقاعد، 60 مقعدا فرديا، و44 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، تلاه حزب حماة الوطن، والذي حصل على إجمالي مقاعد 44 مقعدا، 25 مقعدا فرديا و19 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

9 أحزاب تحصل على 30 مقعدا فقط

وجاء في المركز الثالث حزب الجبهة الوطنية، والذي حصل على 22 مقعدا، بواقع 10 مقاعد فردية، و12 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 10 مقاعد بواقع 5 فردي و5 قائمة.

وحصلت باقي الأحزاب السياسية على مقاعد مجلس الشيوخ 2025 من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر على النحو التالي: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 5 مقاعد – الإصلاح والتنمية 4 مقاعد – العدل 4 مقاعد – الوفد مقعدين – التجمع مقعدين – إرادة جيل مقعد – الحرية مقعد – المؤتمر مقعد.

مجلس الشيوخ بدون مستقلين

ويخلو بذلك مجلس الشيوخ قبل تعيينات رئيس الجمهورية من النواب المستقلين، حيث لم يتمكن أي مرشح من الفوز على أي مقعد من المقاعد الفردية حتى في جولة الإعادة.

ويعود مجلس الشيوخ، للانعقاد في الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، في مطلع شهر أكتوبر المقبل، بعد الإعلان النهائي عن نتيجة انتخابات 2025.

عودة مجلس الشيوخ للانعقاد في أكتوبر المقبل

ونظمت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، تفاصيل الجلسة الافتتاحية، حيث اشترطت أن يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية، قبل ممارسة مهام عملهم، حيث يترأس الجلسة، أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه أصغر الأعضاء سنا، يعقبها إجراءات أداء اليمين الدستورية.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

ويجب أن يؤدي جميع الأعضاء اليمين الدستورية ونصها كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتنص المادة 13 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

أداء اليمين الدستورية في بداية جلسة الشيوخ

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء

ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

وتنص المادة 14 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

كما تنص المادة 15 على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

موعد مباشرة رئيس مجلس الشيوخ اختصاصاته

فيما تنص المادة 16 من لائحة مجلس الشيوخ على: يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة (250) من الدستور.

وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

