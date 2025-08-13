مجلس الشيوخ بعد الجولة الأولى للانتخابات، 105 أعضاء ينتظرون مقاعدهم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي كشفت عن خريطة المقاعد التي حُسمت ونصيب كل حزب منها سواء فى المقاعد الفردية أو القوائم، أو تلك التي ستشهد جولة الإعادة، والمقاعد المخصصة بالتعيين.

وكانت انتخابات مجلس الشيوخ قد أجريت على ثلثي المقاعد وبالتالي هناك 105 مقاعد ما زالت شاغرة بعد انتهاء الجولة الأولى، منها 100 مقعد سيعينهم رئيس الجمهورية وفقًا للدستور، و5 مقاعد ستُحسم عبر جولة الإعادة في خمس دوائر انتخابية على النظام الفردي.

الأرقام التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عدد مقاعد كل حزب وفقا للنتائج التي أفرزتها الانتخابات حيث جاء فى المقدمة حزب مستقبل وطن بـ102مقعد ثم حماة الوطن 42 مقعدا.

مستقبل وطن يتصدر

حافظ حزب مستقبل وطن على صدارته، بعد أن خاض الانتخابات على 60 مقعدًا فرديًا، فاز بـ58 منها، بينما يخوض الإعادة على مقعدين في دائرتي الأقصر والغربية، كما حصل الحزب على 44 مقعدًا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ليصل إجمالي مقاعده حتى الآن إلى 102 مقعد.

حماة الوطن ثانيًا

وجاء حزب حماة الوطن في المركز الثاني، بعد المنافسة على 25 مقعدًا فرديًا، حيث فاز بـ23 منها، ويخوض الإعادة على مقعدين في الوادي الجديد والإسماعيلية، إضافة إلى 19 مقعدًا ضمن القائمة الوطنية، ليبلغ إجمالي مقاعده 42 مقعدًا.

الجبهة الوطنية والشعب الجمهوري

أما حزب الجبهة الوطنية، فقد خاض المنافسة على 10 مقاعد فردية، فاز بـ9 منها، ويخوض الإعادة على مقعد في بني سويف، فضلًا عن 12 مقعدًا بالقائمة الوطنية.

وحصد حزب الشعب الجمهوري المقاعد الخمسة التي ترشح عليها بالنظام الفردي، إلى جانب 5 مقاعد أخرى بالقائمة الوطنية، ليكون إجمالي مقاعده 10 مقاعد.

الأحزاب الأخرى

المصري الديمقراطي الاجتماعي: 5 مقاعد بالقائمة الوطنية.

الإصلاح والتنمية: 4 مقاعد.

العدل: 4 مقاعد.

الوفد: مقعدان.

التجمع: مقعدان.

إرادة الجيل: مقعد واحد.

الحرية: مقعد واحد.

المؤتمر: مقعد واحد.

كما يخوض حزب المستقلين الجدد جولة الإعادة على مقعد في الغربية.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن جولة الإعادة ستحدد 5 أعضاء جدد، على أن تُستكمل تركيبة المجلس بتعيين 100 عضو من قبل رئيس الجمهورية، ليكتمل تشكيل مجلس الشيوخ في دورته الجديدة.

