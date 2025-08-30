الكهرباء تحدد 6 خطوات لتركيب محطات الطاقة الشمسية

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة خطوات للمواطنين الراغبين في تركيب محطات الطاقة الشمسية، وذلك في إطار دور الوزارة للتشجيع على التوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية والترشيد في استهلاك الكهرباء.

الخطوات اللازمة لتركيب محطات طاقة شمسية بالمنازل

وتضمنت الخطوات التي حددتها الوزارة للمواطنين لتركيب محطات طاقة شمسية التالي:

يلزم أن يكون الموقع المراد إنشاء محطة الطاقة الشمسية عليه ملك خاص لك أو لك حق انتفاع له لمدة ٢٥ عاما وهي فترة عقدك مع شركة توزيع الكهرباء التابعة لك.

يلزم اختيار شركة منفذة للمحطة على أن تكون تلك الشركة حاصلة على شهادة تأهيل ومعتمدة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

تقوم الشركة المنفذة المؤهلة والتي يقوم المواطن باختيارها بمعاينة الموقع والاطلاع على استهلاكات العميل وحساب قدرة محطة الطاقة الشمسية المناسبة حسب الاستهلاكات الشهرية طبقا للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها من قبل جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

تقوم الشركة المنفذة بتقديم ملف فني لمحطة الطاقة الشمسية حسب الاشتراطات والمتطلبات لشركة توزيع الكهرباء التي يتبع لها موقع إنشاء محطة الطاقة الشمسية.

بعد مراجعة الملف الفني من قبل شركة التوزيع المعنية واستيفاء المتطلبات يتم منح موافقة للشركة المنفذة بالبدء في إنشاء محطة الطاقة الشمسية.

بعد انتهاء إنشاء المحطة يتم إعلام شركة التوزيع المعنية من قبل الشركة المنفذة للمحطة بذلك، وتقوم شركة التوزيع المعنية بمعاينة المحطة وعمل القياسات المطلوبة لضمان كفاءة المحطة استعدادا للربط على شبكة التوزيع واستبدال العدادات وتشغيل المحطة.

