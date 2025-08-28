الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الكهرباء تعلن اعتماد كارت جديد للعدادات مسبوقة الدفع، تعرف على مميزاته

العدادات مسبوقة الدفع
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تفعيل خدمة جديدة تهدف إلى رفاهية المواطنين من أصحاب العدادات الكودية والعدادات مسبوقة الشحن بما يتعلق بكارت العدادات.

مميزات الكارت الجديد العدادات مسبوقة الدفع 

وأوضحت الشركة أن الكارت الجديد يتميز بسرعة عالية في نقل بيانات الشحن لعدادات الكهرباء فضلا عن إمكانية شحنه من جميع فروع الشركة خاصة أن الكارت متوافق بالكامل مع منظومة الشحن الموحد.

وأشارت الشركة إلي أن الكارت الجديد يتمتع بتقنية NFC المطورة والتي تسمح بالشحن من خلال الموبايل بشكل أسرع وأكثر كفاءة، فضلا عن كون الكارت يعمل مع مختلف التطبيقات الإلكترونية للشحن ويعطي أمان أعلى للبيانات خاصة أنه مزود بتقنيات تشفير حديثة تحمي بيانات المستهلك.

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الحالات التى يجوز فيها لشركات توزيع الكهرباء رفع العدادات من العقارات والشقق السكنية.

حالات يجوز فيها رفع عدادات الكهرباء عن المشتركين

وتضمنت الحالات التي حددتها لرفع العدادات من العين السكنية كالتالي:

  • بناء على طلب المشترك مثلا للسفر إلى خارج البلاد.
  • بناء على طلب من الشركة أو المشترك لفحص العداد وفى حالة التأكد من سلامته وصلاحيته يتم إعادة التركيب.
  • في حالات الهدم وإعادة البناء وهنا يتم عمل مقايسة جديدة يخصم منها ثمن العداد.

الشركة القابضة لكهرباء مصر العدادات الكودية العدادات مسبوقة الشحن كارت العدادات مسبوقة الدفع الكهرباء Nfc

