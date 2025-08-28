الكهرباء المسروقة.. الوزارة تحرر 1.9 مليون محضر بـ 4 مليارات جنيه خسائر.. وعصمت يستعين بقيادات الطيران المدني

لا يخفى على أحد ما تعرضت له بعض المناطق فى القاهرة الكبرى، وبعض القرى والمدن فى الأقاليم من انقطاعات للكهرباء تجاوزت الـ7 ساعات، فى أوقات ذروة احتياج المواطنين للكهرباء فى ظل ارتفاع درجات الحرارة اللاهبة، وزيادة أسعار شرائح الاستهلاك التى تطارد المواطن، ورغم الجهود التى تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والذى يعد تكلفة كبيرة على الشبكة الموحدة للكهرباء بدون تحصيل، مما يوثر عليها ويتسبب فى خروج بعض المحطات عن الخدمة بسبب زيادة الأحمال، فكيف تعاملت الوزارة مع هذا الملف الشائك؟ وهل أوقفت نزيف سرقة التيار أم لا يزال مستمرا؟

مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قالت: إن وزارة الكهرباء بدأت مبكرًا وقبل دخول فصل الصيف اتخاذ كافة الطرق لوقف نزيف سرقة الكهرباء، وذلك من خلال التوسع فى تركيب العدادات الكودية للمخالفين والمنازل والعقارات التى لم يصدر فى حقها قرار بالتصالح أو الإزالة، مشيرا إلى أنه تم إقرار عمل تلك العدادات بالشريحة الأعلى للاستهلاك بسعر 223 قرشا، وهو سعر الإنتاج الفعلي للتيار وفقا لخطة تسعير شرائح الكهرباء المعمول بها منذ أغسطس 2024.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة منحت الضبطية القضائية لبعض العناصر بشركات التوزيع بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة الكهرباء، لمواجهة ظاهرة التعدى على التيار، وتم تحرير أكثر من 1.9 مليون محضر لسرقة التيار بإجمالى تعويضات تعدى 4 مليارات جنيه، فضلا عن استخدام أبرز الوسائل التكنولوجية المتقدمة لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد على الشبكة الموحدة للكهرباء.

وأشارت المصادر إلى وجود تعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى لوقف الدعم عن المخالفين، حيث تم وقف البطاقات التموينية وبطاقات الحصول على الأسمدة، وذلك ضمن خطة الحكومة لردع المخالفين.

وأوضحت المصادر، أنه على الرغم من الجهود التى قامت بها الوزارة والتعاون مع كبرى الشركات العالمية لمناقشة العروض المتاحة لمواجهة الظاهرة، إلا أن سرقة التيار الكهربائى ارتفعت فى نطاق عدد من شركات التوزيع وخاصة فى نطاق العاصمة، حيث تصدرت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قائمة الشركات الأعلى فى الفقد بمعدلات أكثر من 35%، يليها شركة شمال الكهرباء والتى جاءت فى المركز الثانى بإجمالى نسب فقد تقترب من 30%، فيما جاءت شركات مصر الوسطى وشركات التوزيع بالأقاليم فى قائمة الأقل فى معدلات سرقة التيار الكهربائي.

وأشارت المصادر إلى وجودة شكاوى مستمرة من المواطنين فى نطاق الشركتين من انقطاعات متتالية من التغذية الكهربائية، بسبب زيادة الأحمال نتيجة ارتفاع ودخول الأحمال المفاجئة على الشبكة المتهالكة والتى افتقدت لعمليات الصيانة والتطوير على مدار سنوات طويلة، مما أدى خروج بعض المحطات عن الخدمة والتى كان آخرها محطة محولات جزيرة الذهب، والتى أدت إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بمحافظة الجيزة إلى 5 أيام، فضلا عن خروج محطة محولات العاشر رمضان عن الخدمة، حيث تلقت الوزارة العديد من الشكاوى المستمرة من انقطاع التيار وصلت لأكثر من 7 ساعات يوميا، وذلك وسط شكاوى مستمرة من المواطنين عن فاعلية الخط الساخن 121 فى تلقى شكاوى المواطنين عن انقطاع الكهرباء، خاصة أن الرد يكون بدون حلول موجودة لمعالجة الأزمة، وفى أوقات الأزمات تقوم الوزارة برفعه من الخدمة تماما.

وقالت المصادر: رغم الجهود الكبيرة والجولات الميدانية التى يجريها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء لمناطق العمل، إلا أنه يفتقد للعمل الجماعى ويميل إلى العمل مع القيادات التى عملت معه بالوزارات التى سبق العمل بها فى قطاعات قطاع الأعمال والطيران المدني، حيث أصدر قرارا بتعيين كل من الدكتور محمد دعيبس مساعد وزير قطاع الأعمال للمتابعة السابق، كمساعد له لشركات توزيع الكهرباء، كما أصدر قرارات بتعيين إيهاب العماوى مدير الأمن بوزارة الطيران المدنى السابق، كمساعد للأمن والاتصال السياسى بالوزارة، وتم تعيين الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيس شركة مطار القاهرة الأسبق، مستشارا لوزير الكهرباء لشركات كهرباء الدلتا والتى تضم كلا من جنوب وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركتى الإسكندرية والبحيرة لتوزيع الكهرباء.

