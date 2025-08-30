مقتل جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في كمين جديد بحي الزيتون بغزة

هجوم حي الزيتون، أفادت مصادر عبرية فجر اليوم السبت، بأن عددًا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا وأصيب آخرون في كمين تعرضوا له بحي “الزيتون” في غزة.

وذكرت المصادر العبرية في نبأ أولي أن جنديًا قتل وأصيب 9 آخرين بجروح ما بين حرجة وخطيرة، لكن مصادر أخرى قالت إن عدد القتلى أكبر.

وأشارت تقارير أولية إلى أن قوات إسرائيلية تابعة للفرقة (162) واللواء (401) هي التي وقعت في كمين حي "الزيتون" الجديد الليلة.

وبحسب منصة "حدشوت للو تسنزورا" العبرية، وقع اشتباك مسلح خلال محاولة إنقاذ مصابين في الحدث الأمني الجاري في غزة، لافتة إلى أنه تم إخلاء ما لا يقل عن 9 جنود وضباط مصابين.

وقالت منصة "حدشوت لفني كولام" العبرية إن "حماس حاولت أسر جنود، والجيش يحقق في نتائج الحادثة التي ما زالت مستمرة".

ولفتت المنصة العبرية إلى هبوط مروحية عسكرية في مستشفى "إيخيلوف"، في إشارة معتادة إلى نقل جنود مصابين.

تزامن ذلك مع تأكيد مصادر عبرية أن الجيش الاحتلال فعّل بروتوكول "هانيبال" لمنع أسر أي من جنوده على يد حماس أثناء هجوم حي "الزيتون".

من جهتها، قالت منصة "حدشوت عخشاف" العبرية إن "مسلحين من حماس نصبوا كمينًا للقوات في حي الزيتون بغزة، والحدث صعب ولا يزال مستمرًا حتى هذه اللحظات".

وأشارت المنصة إلى وقوع 3 أحداث أمنية متزامنة في قطاع غزة، الأول في حي "الزيتون" والثاني في حي الصبرة" بمدينة غزة، أما الحدث الثالث فوقع في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

