حكيم زياش يقترب من الدوري الإسباني

أصبح النجم المغربي حكيم زياش قريبًا من الانتقال لأحد أندية الدوري الإسباني عقب انتهاء تجربته القصيرة مع الدحيل القطري.

ويخطط نادي إلتشي الإسباني لمفاجأة جمهوره بالتعاقد مع زياش (32 عامًا) قبل نهاية ميركاتو الصيف في صفقة انتقال حر.

مدرب إلتشي إيدر سارابيا قال إن ناديه يخطط لصفقة كبرى، ثم اعترف المدير العام بيدرو ستشينوكا بأن زياش هو المطلوب.

وقال ستشينوكا لمنصة DAZN: "زياش اسم كبير، لاعب رفيع المستوى، توجد احتمالات، إنه خيار لدينا، سنرى ما سيحدث في الساعات القادمة".



وتألق زياش في صفوف أياكس أمستردام، ودفع تشيلسي 40 مليون يورو للتعاقد معه في 2020، وتوج معه بدوري أبطال أوروبا، ثم ساعد المغرب في أكبر إنجاز عربي وإفريقي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وحقق لقب الدوري التركي مرتين وكأس تركيا مع غلطة سراي قبل الانتقال للدحيل الذي وصل معه لنهائي كأس أمير قطر.

وبدأ إلتشي الموسم بشكل جيد بعد عودته لأضواء الليجا، وتجنب الهزيمة في أول 3 جولات، محققًا انتصارًا وتعادلين.

