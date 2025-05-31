السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدحيل القطري يعلن رحيل نجمه المغربي حكيم زياش

حكيم زياش، فيتو
حكيم زياش، فيتو

أعلن نادي الدحيل القطري، مساء اليوم السبت، وبشكل رسمي رحيل لاعبه الدولي المغربي حكيم زياش بعد تجربة قصيرة.

بيان الدحيل القطري بشأن رحيل حكيم زياش 

وقال بيان صادر عن نادي الدحيل: إنه يتقدم بجزيل الشكر والتقدير للنجم المغربي حكيم زياش على جهوده وتفانيه خلال الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، مع تمنياته بدوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

أرقام حكيم زياش مع الدحيل القطري 

وانضم حكيم زياش صاحب الـ 32 عاما إلى الدحيل القطري في شهر يناير الماضي قادما من جالطة سراي التركي بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وسجل اللاعب المغربي هدفا واحدا وصنع آخر خلال 13 مباراة خاضها بقميص نادي الدحيل قبل رحيله بشكل مفاجئ.

ولعب زياش في صفوف عدة أندية أوروبية كبرى على رأسها تشيلسي الإنجليزي وأياكس الهولندي.

ودخل اللاعب المغربي في أزمة مع مدربه الفرنسي كريستوف جالتييه في مواجهة الغرافة بالدوري القطري في شهر أبريل الماضي بعد اعتراضه على تبديله بعصبية شديدة.

ولم يعلن زياش وجهته القادمة بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق القطري رسميا.

وكان زياش قد ساهم في إنجاز منتخب المغرب ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022 واحتلال المركز الرابع كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الترتيب في المونديال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدحيل القطري نادي الدحيل القطري الدحيل حكيم زياش نادي الدحيل

مواد متعلقة

الدحيل يهزم الوكرة بهدفين في الدوري القطري

رسميا، الدحيل القطري يعلن عودة يوسف أيمن بعد قطع إعارته مع الأهلي

حكيم زياش يعلن رحيله عن جالطة سراي ويهاجم مدربه

الركراكي يرد على انتقادات استبعاد حكيم زياش من معسكر المغرب

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة إنتر ميلان وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وانتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار على هذه المناطق

نقل دونجا إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الزمالك وفاركو

قرار عاجل من مدرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

أشرف حكيمي يسجل هدف باريس سان جيرمان الأول في شباك إنتر ميلان

دوي يسجل هدف باريس سان جيرمان الثاني في شباك إنتر ميلان

باريس سان جيرمان يضرب إنتر ميلان بثنائية في الشوط الأول (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 31 مايو 2025

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، علي جمعة يوضح أنواع الدماء الواجبة على المحرم

ما حكم الأضحية، وهل هي سُنة أم فرض؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بسداد الديون والشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية