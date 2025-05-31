الدحيل القطري يعلن رحيل نجمه المغربي حكيم زياش

أعلن نادي الدحيل القطري، مساء اليوم السبت، وبشكل رسمي رحيل لاعبه الدولي المغربي حكيم زياش بعد تجربة قصيرة.

بيان الدحيل القطري بشأن رحيل حكيم زياش

وقال بيان صادر عن نادي الدحيل: إنه يتقدم بجزيل الشكر والتقدير للنجم المغربي حكيم زياش على جهوده وتفانيه خلال الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، مع تمنياته بدوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

أرقام حكيم زياش مع الدحيل القطري

وانضم حكيم زياش صاحب الـ 32 عاما إلى الدحيل القطري في شهر يناير الماضي قادما من جالطة سراي التركي بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وسجل اللاعب المغربي هدفا واحدا وصنع آخر خلال 13 مباراة خاضها بقميص نادي الدحيل قبل رحيله بشكل مفاجئ.

ولعب زياش في صفوف عدة أندية أوروبية كبرى على رأسها تشيلسي الإنجليزي وأياكس الهولندي.

ودخل اللاعب المغربي في أزمة مع مدربه الفرنسي كريستوف جالتييه في مواجهة الغرافة بالدوري القطري في شهر أبريل الماضي بعد اعتراضه على تبديله بعصبية شديدة.

ولم يعلن زياش وجهته القادمة بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق القطري رسميا.

وكان زياش قد ساهم في إنجاز منتخب المغرب ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022 واحتلال المركز الرابع كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الترتيب في المونديال.

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