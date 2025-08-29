هاتريك فيليكس يقود النصر لاكتساح التعاون بخماسية في الدوري السعودي

الدوري السعودي، حقق فريق النصر فوزا كبيرا على حساب منافسه التعاون، بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وسجل جواو فيلكيس الهدف الأول والرابع والخامس لفريق النصر السعودي في الدقائق 7 و67 و89.

وسجل رونالدو هدف النصر الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وأضاف كومان الهدف الثالث بالدقيقة 55.

تشكيل فريق النصر أمام التعاون

حراسة المرمى: العقيد.

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيجو مارتينيز – أيمن يحيى.

خط الوسط: جابريل – مارسيلو بروزوفيتش – كينجسلي كومان – جواو فيليكس – ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل التعاون أمام النصر

تفوق النصر في تاريخ المواجهات أمام التعاون

وتمكن النصر من فرض سيطرته في السنوات الأخيرة على التعاون، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات من أصل آخر 15 مواجهة بينهما في الدوري، مقابل 5 انتصارات فقط للتعاون وتعادلين.

اللافت أن اللقاءين الأخيرين انتهيا بالتعادل، وهو السيناريو الذي لم يتكرر سوى مرتين في تاريخ الفريقين.

ويُعد التعاون أحد أكثر الأندية التي تعاني أمام فرق العاصمة، حيث خسر أمام النصر في 18 مباراة دوري، ولا يتفوق عليه في هذا الرقم سوى الهلال بـ 23 خسارة.

كما اهتزت شباك التعاون بـ 56 هدفًا من النصر، ليصبح العالمي ثالث أكثر فريق يسجل في مرمى سكري القصيم بعد الاتحاد (58 هدفًا) والهلال (57 هدفًا).

