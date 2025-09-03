للعاملين بالقطاع الخاص، المستندات المطلوبة لحجز شقق "سكن لكل المصريين 7"

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك لمدة أسبوعين حتى يوم الأحد 14 سبتمبر 2025.

وكشفت وزارة الإسكان عن المستندات والأوراق المطلوبة من موظفي القطاع الخاص للتقديم على شقق “سكن لكل المصريين 7” في الطرح الجديد.

ويتضمن إجمالي الطرح 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية، يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم كالتالي:

1.ملء وتوقيــع اســتمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار المرفقين بالكراسة بخــط واضح، وإرفاقهما ضمن المســتندات التــي ســيتم رفعهــا عنــد التقــدم بطلــب حجــز الوحــدة الســكنية.

2.إرفــاق إيصــال ســداد مقــدم الحجــز ومصاريــف التســجيل والمصاريف الإداريــة بالإضافة للمســتندات التالية بصيغة PDF بحد أقصى MB2 لتحميلها على الموقع بملف واحد:

تقديـم شـهادة معتمدة مـن جهـة العمـل تتضمـن جميـع البيانـات الأساسـية بصافي الدخـل السـنوي أو الشـهري، موضحـا بهـا رقـم السـجل التجـاري والبطاقـة الضريبيـة لجهـة العمـل.

مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة (عمـل إضافي - أملاك الزراعيـة أو العقـارات أو الأراضي - معـاش اسـتثنائي أو خلافـه - امتـلاك أي سـندات أو أسـهم أو ودائع أو أي أوعيـة إدخاريـة أو حسـابات التوفيــر أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافـيا (تفيــد صافــي الدخــل الســنوي أو الشهري للفـرد أو الأســرة (الــزوج والزوجة) إذا كانــت تعمل والأولاد القصر على أن تكــون مختومــة ومؤرخــة ومعتمدة.

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:



فـي حالـة سـبق الحجـز بأحـد مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاسـتفادة: يشـترط تقديـم مسـتند ُيُفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بـالإعلان السـابق.

فيمــا يخــص العــملاء الســابق تقدمهــم على شــطا - عزبــة البرج - الغردقــة فــي حالــة تجاوزهــم ســن الـ 50 سنة، ولديهم الرغبة فــي تقديــم طلــب مســتفيد بديل، يجــب اســتيفاء المســتندات الســابقة مــن جانــب المســتفيد البديل، بالإضافـة إلى ما يلي:

نموذج الإقرار الخاص بالمستفيد البديل موقع من الطرفين (صاحب الطلب والمستفيد البديل (مرفق بالكراسة).

استيفاء المستند الدال على صلة القرابة (شهادة ميلاد الأبناء أو وثيقة الزاوج للزوج أو الزوجة).

كشفت وزارة الاسكان ممثلة فى صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أنظمة سداد شقق الطرح الجديد سكن لكل المصريين 7.

- يتــم ســداد مصروفــات التســجيل لا تــرد ولا تســترد، عـن طريـق وسـائل الدفـع الالكترونيـة المتاحـة عبـر الموقـع الرسـمي لمنصـة مصـر الرقميـة ) بطاقـة ائتمان/ خصـم – شـبكة شـركات التحصيـل »خالـص« – بطاقـات ميـزة – محافـظ ميـزة (وكذلـك سـداد مقـدم جديـة الحجـز)، وهـو مبلـغ يـرد فـي حالـة عـدم التخصيـص (والمصروفـات الإداريـة) لا تـرد مـن خـلا أي مكتب بريـد مميكن علــى مسـتوى كافـة المـدن والمحافظـات المطـروح بهـا الوحـدات السـكنية وذلـك بعـد مـرور 48 سـاعة علـى إتمام عمليـة التسـجيل بنجـاح علـى منصـة مصـر الرقميـة.

- سـداد نسـبة %5 مـن سـعر بيـع الوحـدة كمبلـغ الصيانـة للمشـروع الكائـن بـه الوحـدة السـكنية )ً حيـث سـيقوم الصنـدوق باسـتخدام عائـده مسـتقبلا بصفـة دائمـة للحفـاظ علـى الطابـع المعمـاري للمشـروع وكذلك علـى الثــروة العقاريـة، وهـذا كلـه وفقـا لقــرار مجلـس إدارة الصنـدوق فـي هـذا الشـأن، بحيـث يتـم سـدادهً نقـدا عنـد التعاقـد أو تقسـيطها ضمـن التمويـل الممنـوح للعميـل، هـذا بخـلاف مـا سـيتحمله اتحـاد الشـاغلين الـذي سـيتم إنشـائه مسـتقبال ً للعمـارة الكائـن بهـا الوحـدة السـكنية المشـتراة والـذي سـيكون عضـوا بـه مشـتري الوحـدة وسـيلتزم بمـا يقـره الاتحـاد مـن مبالـغ.

الحـد الأقصـى لقسـط التمويـل ومبلـغ الصيانـة للوحـدة السـكنية

- (الحـد الأقصـى لقسـط التمويـل ومبلـغ الصيانـة للوحـدة السـكنية) فـي حالـة تقسـيطها ضمـن التمويـل الممنـوح، (لا يتجـاوز 40 ً % مـن صافـي الدخـل الشـهري)، ويجـوز تعديلـه بنـاءً علـى أي تعديـلات يجريهـا البنـك المركـزي المصـري/ أو هيئـة الرقابـة الماليـة علـى قوانيـن منـح التمويـل ونسـبة القسـط للدخـل عنـد التعاقـد، علمـا أنـه يمكـن تطبيـق القسـط المتزايـد بنسـبة لا تزيـد عـن 7 ً % سـنويا طـوال مـدة التمويـل، حيـث يتـم حسـابه طبقـا لسـعر بيـع الوحـدة والدخـل والسـن لصاحـب الطلـب.

- فـي حالـة انطبـاق الشـروط علـى المتقـدم صاحـب الطلـب، وقبـل التعاقـد علـى الوحـدة المخصصـة لـه علـى النظـام الآلي للصنـدوق يشـترط مـا يلي:

- قبول الملف بعد الاستعلام الميداني والائتماني.

- اسـتكمال النسـبة المقـررة مـن باقـي مقـدم حجـز الوحـدة السـكنية فـي ضـوء الشـروط والمحـددات والتـي يتـم احتســابها وفقــا إلجمالــي قيمــة الوحــدة الســكنية، وذلــك بنظــام التمويــل العقــاري المدعــوم بفائــدة 8 ً % ســنويا للعمــاء منخفضــي الدخــل، وبفائــدة %12 للعمــلاء متوســطي الدخــل ال يتــم تغييـــرها طــوال فتـــرة التمويــل بحــد أقصــى 20 ً عامــا ً لــكال مــن منخفضـي ومتوسـطي الدخـل) تحـدد طبقـا للدخـل والسـن... إلـخ، بنظـام التمويل العقـاري، بعـد الاسـتعلام الميداني والائتمانــي وانطبــاق الشــروط علــى صاحــب الطلــب وقبــل التعاقــد علــى الوحــدة الســكنية بنظــام التمويــل العقــاري.

- سـعر بيـع الوحـدة السـكنية يشـمل الدعـم النقـدي المباشـر الـذي يحـدد حسـب مسـتوي الدخـل لصاحب الطلب وحسـب ســعر الوحــدة الســكنية، (ويكــون ذلــك للعمــلاء مــن منخفضــي الدخــل فقــط، ويتــم خصــم قيمتــه مــن ســعر بيــع الوحـدة، والـذي لا يشـمل الدعـم غيــر المباشـر).



- يتم احتساب قيمة الدعم النقدي للعملاء وفقا لقيمة الدخل عند تنفيذ إجراءات صرف القرض ومنح التمويل.

فيما يخص الوحدات تحت الإنشاء.. التسليم خلال 36 شهرا:

- يتــم ســداد عـدد 12 دفعــة ربع ســنوية،، بحيـث يتـم اسـتكمال باقـي مقـدم جديـة الحجـز ليصـل إلـى النسـبة المقـررة.

- يبـدأ سـداد الدفعـة األولـى بعـد إتمـام إجـراءات الفـرز والتظلمـات وإرسـال رسـائل نصيـة للعمـلاء المنطبقيـن بتاريـخ بدايـة سـداد الدفعـات ربـع السـنوية.

-يتم تسليم الوحدات حال جاهزيتها وسداد الدفعات ربع السنوية المستحقة.

-ترد تلك المبالغ في حالة عدم التخصيص.

فـي حالـة التأخـر فـي سـداد أي دفعـة عـن مواعيدهـا المقـررة يتـم احتسـاب غرامـة تأخيـر بنسـبة %2 عـن كل شـهر تأخيـر أو جـزء مـن الشـهر، وذلـك مـن قيمـة الدفعـة المتأخـرة مـن تاريـخ اسـتحقاقها وحتـى تاريـخ سـدادها.

- فـي حالـة عـدم الالتـزام بسـداد دفعتيـن متتاليتين مـن الدفعـات ربع السـنوية وحـل موعـد الدفعـة التـي تليهمـا، ولــم يتــم الســداد حتــى نهايــة مدتهــا، فــإن ذلــك يعــد عــدوال مــن المتقــدم صاحــب الطلــب عــن اســتكمال طلــب التخصيـص لعـدم التزامـه بسـداد الثـاث دفعـات ربـع السـنوية المسـتحقة ويحـق للصنـدوق وقـف إجـراءات التخصيـص والتعاقـد ويتـم رد المبالـغ المحصلـة للعميـل مـرة أخـرى، ولايحـق لـه مطالبـة الصنـدوق بالاسـتمرار بالاعـلان.

