أسعار شقق سكن لكل المصريين 7 الجاهزة للتسليم

حددت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أسعار شقق سكن لكل المصريين 7 فى الطرح الجديد محور الشقق جاهزة للتسليم بالمحافظات.

ويتضمن إجمالي الطرح 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

وعلى مستوى الشقق الجاهزة للتسليم تضم 12630 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لكل المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" بذات الشروط السابقة، وذلك بالمراكز أو المدن الواقعة بمحافظات أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا.



وأسعار الشقق كالتالي:

- محافظة المنيا الشقة الـ 75 مترا سجلت 184 ألف جنيه.

- محافظة الجيزة الشقة الـ 90 مترا بقيمة 250 ألف جنيه.

- محافظة أسوان سجلت الشقة الـ 90 مترا 250 ألف جنيه في كوم امبو و270 ألف جنيه بادفو.

- محافظة قنا سجلت الشقة الـ 90 مترا 270 ألف جنيه فى ابوتشت وبلاد المالب البحري والقبلي وقوص و300 ألف جنيه بالوقف.

- محافظة الفيوم سجلت الشقة الـ 90 مترا 270 ألف جنيه

- محافظة أسيوط سجلت الشقة الـ 90 مترا 270 ألف جنيه

- محافظة المنوفية سجلت الشقة الـ 90 مترا 270 ألف جنيه

- محافظة الأقصر سجلت الشقة 300 ألف جنيه

- محافظة أسيوط سجلت الشقة 300 ألف جنيه

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن كراسات شروط الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل متاحة حاليًا عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق .

وأشار المهندس/ شريف الشربيني إلى أنه تقرر تقسيم الطرح إلى ثلاث كراسات شروط للتيسير على المواطنين الراغبين في التقدم، حيث تتضمن كل كراسة جميع الشروط والتفاصيل الخاصة والموجهة لفئة محددة دون غيرها، وذلك حتى يمكن للمواطنين قراءة الكراسة وفهم ما تتضمنه من معلومات.

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح يشهد إقبالًا واضحًا منذ الساعات الأولى، حيث قام أكثر من ٥٣ الف مواطن بالدخول إلى الموقع الإلكتروني وتسجيل حسابات جديدة لهم، بينما قام أكثر من ١٦ ألف مواطن بسداد رسوم التسجيل وتحميل كراسة الشروط التي يرغبون بها.

أن فترة التقديم لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الثاني لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" مختلفة من فئة إلى أخرى، لذا يجب على كل مواطن معرفة الموعد الخاص به بدقة؛ حتى يستكمل إجراءات التقديم خلال الفترة المحددة.

وأشارت إلى أن سداد مصاريف التسجيل لتحميل كراسات الشروط يكون من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية، بينما يكون سداد المصروفات الإدارية ومقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن الموجودة في المحافظات والمدن الجديدة المطروح بها الإعلان.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، والمخصصة للعملاء ممن هم خارج الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين5"، فإن فترة سداد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية تبدأ من يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 وحتى نهاية الإعلان، على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن المنتشرة في جميع المدن والمحافظات المطروح بها وحدات سكنية، وذلك اعتبارًا من الاثنين 28 يوليو 2025 وحتى الاثنين 4 أغسطس 2025 (للمواطنين من ذوي الهمم فقط)، ومن يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 وحتى الخميس 28 أغسطس 2025 (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم).

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم بالمحافظات، والوحدات السكنية تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا) المطبق بها أولوية للعملاء السابق تقدمهم بمدن شطا والغردقة وعزبة البرج، فإن فترة سداد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية تبدأ من يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 وحتى نهاية الإعلان، على أن يسدد مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن المنتشرة في جميع المدن والمحافظات المطروح بها وحدات وذلك اعتبارًا من الاثنين 28 يوليو 2025 وحتى الاثنين 4 أغسطس 2025 (للمواطنين من ذوي الهمم فقط)، ومن يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 وحتى الخميس 30 أكتوبر 2025 (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم).

وأضافت مي عبد الحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة لكافة المواطنين، تسليم خلال 36 شهرًا، بعدد من المحافظات، فإنه يمكن سداد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية بدءًا من الثلاثاء 15 يوليو 2025 وحتى نهاية الإعلان، على أن يتم سداد مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن المنتشرة في جميع المدن والمحافظات التي يطرح بها الإعلان وذلك اعتبارًا من الاثنين 28 يوليو 2025 وحتى الاثنين 4 أغسطس (للمواطنين ذوي الهمم فقط)، ومن يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 وحتى الخميس 28 أغسطس 2025 (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم).

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