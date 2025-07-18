تنفيذ 25 مبنى خدميا بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم الانتهاء من الأعمال النهائية لتطوير واجهات المجمع الشرطي بالمدينة، تمهيدًا لتسليمه إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية، ويضم المجمع مبنى قسم شرطة، وآخر للسجل المدني، بالإضافة إلى مبنى للحماية المدنية.



كما أضاف أن وفدًا من مديرية وإدارة الصحة قام بزيارة ميدانية لمبنى الوحدة الصحية بمنطقة غرب المطار، للوقوف على التجهيزات النهائية تمهيدًا لدخوله الخدمة قريبًا، دعمًا لمنظومة الرعاية الصحية بالمدينة.

وهذا في إطار المتابعة المستمرة، أوضح رئيس الجهاز أن العمل جارٍ على تنفيذ 25 مبنى خدميًا بمنطقة غرب المطار، تشمل مدارس، أسواقًا تجارية، حضانات، وحدات صحية، ناديًا، مركز شباب، ونقطة إسعاف، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، لتلبية احتياجات السكان من الخدمات الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة غرب المطار مقسمة إلى ثلاث قطاعات (أ – ب – ج)، بإجمالي مساحة 2800 فدان، تضم أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية ما بين ما تم تنفيذه وجارٍ تنفيذه.

ومن جانبه، تفقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز المدينة، برفقة القيادات التنفيذية، سير الأعمال بعدد من المشروعات الخدمية، من أبرزها مشروع النادي الاجتماعي بالقطاع (أ) غرب المطار، المقام على مساحة 100 ألف متر مربع، بنسبة تنفيذ بلغت 92%، ومن المقرر الانتهاء منه في نهاية أغسطس المقبل.

ويضم النادي:

• حمامي سباحة

• 5 ملاعب رياضية متعددة

• ملعب كرة قدم بمدرجات

• مسجد

• مركز تجاري

• مبنى اجتماعي وصالة ألعاب

مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

كما شملت الجولة تفقد مدرستين للتعليم الأساسي ومدرسة تجريبية يتم تجهيزها لدخول الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم، بمنطقة (أ) غرب المطار. بالإضافة إلى متابعة التشطيبات النهائية لمدرسة تعليم أساسي، وسوقين تجاريين، ووحدة صحية، وحضانة، ومركز شباب بمنطقة (ب) غرب المطار.

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود أن العمل جارٍ على تنفيذ نقطة إسعاف متكاملة في المنطقة، مما يُسهم في تعزيز الخدمة الطبية وسرعة الاستجابة للطوارئ.

تأتي هذه الجهود المتكاملة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والتي تهدف إلى خلق مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، تلبي احتياجات المواطنين، وتوفر بيئة حضارية تشمل الإسكان، التعليم، الصحة، والتجارة، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

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