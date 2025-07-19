وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق بمدينة الشيخ زايد ويوجه بالمتابعة الدورية

عقب اجتماعه بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية للمحاور والطرق بمدينة الشيخ زايد لمتابعة أعمال النظافة والزراعة والري وصيانة المسطحات الخضراء وصيانة الطرق بالمدينة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تنمية مدن أكتوبر والشيخ زايد.

وبدأ المهندس شريف الشربيني، جولته بالمدخل الثالث لمدينة الشيخ زايد ثم طريق البستان، مرورًا بطريق المستثمر، بجانب تفقد المحور المركزي، ثم توجه إلى الحي الأول لتفقد حالة النظافة وصيانة المسطحات الخضراء بالحي، انتهاء بالخروج من المدخل الثاني لمدينة الشيخ زايد المطل على محور 26 يوليو.

وفي هذا الإطار، شدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة رفع المخلفات أولًا بأول بمناطق صيانة الطرق والإنشاءات المطلة على المحاور للحفاظ على الصورة البصرية، بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والزراعات المطلة على جانبي الطرق وبالجزر الوسطى، ومراجعة موقف الأراضي التي تم تخصيصها على الطرق.

كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته التفقدية اليوم، اجتماعا بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بمدينة ٦ أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والشيخ زايد وسفنكس الجديدة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بتلك المدن، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية إنجاز ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لمدن الشيخ زايد و6 أكتوبر ومدينة سفنكس الجديدة، وذلك في إطار ضرورة الحفاظ على الموارد وتوفيق أوضاع المواطنين بالأماكن المضافة لعددٍ من المدن، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة.

وبشأن المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وجه المهندس شريف الشربيني، بأهمية توفير مختلف الخدمات للمواطنين، مشددًا على الاهتمام بمراجعة أنظمة الإنذار والحريق لكل المباني الحيوية ومحطات مياه الشرب والكهرباء، مع وجود متابعة دورية لهذا الملف.

وبخصوص ملف صيانة الطرق، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية هذا الملف موجها بأن يتم صيانة الطرق بأعلى مستوى ومواصلة تلك الأعمال، بجانب الاهتمام بتحديد التحويلات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور والجهات المعنية، والتأكد من سلامة حركة المرور.

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