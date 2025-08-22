الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد رمضان يعلن موعد عرض فيلمه الجديد "أسد"

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

 أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد طرح فيلمه السينمائي الجديد "أسد"، مؤكدًا أن العمل سيُعرض في دور السينما خلال شهر يونيو من عام 2026، وذلك بعد مشاركته في عدد من أبرز المهرجانات السينمائية العالمية.

 

وجاء إعلان محمد رمضان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش حفله الأخير في لبنان، حيث صرّح قائلًا: "إن شاء الله فيلم (أسد) هيتعرض في السينمات شهر يونيو 2026، لكن قبلها هيكون عنده جولة الأول في مهرجان برلين ومهرجان كان، وبعدها يطرح للجمهور في السينما".

 

ويواصل رمضان حاليًا التحضيرات المكثفة للعمل، مشيرًا إلى أن الفيلم يمثّل بالنسبة له تجربة فنية جديدة يراهن عليها بقوة، خاصة وأنه يجمع بين الطابع الجماهيري والبُعد الفني، ما يؤهله للمشاركة في كبرى المحافل السينمائية الدولية.

 

يُذكر أن محمد رمضان اعتاد خلال السنوات الأخيرة الجمع بين الأعمال ذات البُعد الجماهيري والرسائل الفنية، ويأمل أن يُحقق "أسد" صدى كبيرًا على المستويين المحلي والعالمي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلان محمد رمضان الفنان محمد رمضان الفنان محمد رمض المؤتمر الصحفي المهرجانات المهرجانات السينمائية ان شاء الله خلال شهر يونيو جولة عالمية في مهرجان محمد رمضان مهرجانات سينمائية مهرجان برلين

مواد متعلقة

التحقيقات: أقارب الفنان أحمد شيبة وراء حادث السرقة

استشاري نفسي يحلل شخصية محمد رمضان: يعاني من البارانويا

الأكثر قراءة

الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مصدر بالأهلي يكشف الأقرب لحراسة مرمى الفريق أمام المحلة

تقارير: ليفربول عثر على البديل المثالي لـ محمد صلاح

بعد اندلاع حريق محدود صباح اليوم، توقف الامتحانات غدًا بمركز تقييم القدرات

النقل تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمتها مع فيتو

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

محافظة الجيزة تغلق فتحات أسفل الكباري لمنع استغلالها في أعمال غير مشروعة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads