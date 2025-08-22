محمد رمضان يعلن موعد عرض فيلمه الجديد "أسد"

أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد طرح فيلمه السينمائي الجديد "أسد"، مؤكدًا أن العمل سيُعرض في دور السينما خلال شهر يونيو من عام 2026، وذلك بعد مشاركته في عدد من أبرز المهرجانات السينمائية العالمية.

وجاء إعلان محمد رمضان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش حفله الأخير في لبنان، حيث صرّح قائلًا: "إن شاء الله فيلم (أسد) هيتعرض في السينمات شهر يونيو 2026، لكن قبلها هيكون عنده جولة الأول في مهرجان برلين ومهرجان كان، وبعدها يطرح للجمهور في السينما".

ويواصل رمضان حاليًا التحضيرات المكثفة للعمل، مشيرًا إلى أن الفيلم يمثّل بالنسبة له تجربة فنية جديدة يراهن عليها بقوة، خاصة وأنه يجمع بين الطابع الجماهيري والبُعد الفني، ما يؤهله للمشاركة في كبرى المحافل السينمائية الدولية.

يُذكر أن محمد رمضان اعتاد خلال السنوات الأخيرة الجمع بين الأعمال ذات البُعد الجماهيري والرسائل الفنية، ويأمل أن يُحقق "أسد" صدى كبيرًا على المستويين المحلي والعالمي.

