الخميس 14 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

استشاري نفسي يحلل شخصية محمد رمضان: يعاني من البارانويا

محمد رمضان ولارا
محمد رمضان ولارا ترامب، فيتو

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عن قراءته لشخصية  الفنان محمد رمضان، معتبرًا أنه يعاني من "بارانويا" وجنون العظمة، نتيجة رغبته في تعويض معاناة بداياته الفنية.

محمد رمضان ذكي لكنه يفتعل الجدل

وأوضح هندي أن رمضان فنان ذكي وواعٍ، لكنه كلما ابتعد عنه الضوء، يفتعل مواقف لإعادته إلى دائرة الاهتمام. ورغم أنه حافظ للقرآن ودارس للفلسفة، إلا أن سلوكه أحيانًا يثير الجدل أكثر مما يكسب الاحترام.

نصائح  لمحمد رمضان لاستمرار النجاح

ووجّه هندي نصيحة للفنان محمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج “Trend TV”، الذي تقدمه هبة الزياد، المذاع على قناة “الشمس”، قائلًا: "السيرة أطول من العمر"، داعيًا إياه إلى استبدال إثارة الجدل بالمصداقية والمشاركة في قضايا مجتمعية، مثل دعم مستشفيات الأطفال أو المبادرات الوطنية، ليخلده الجمهور كقدوة، لا كصانع ضجة مؤقتة.

محمد رمضان يهاجم المشككين في لقائه بلارا ترامب

في وقت سابق، كتب الفنان محمد رمضان منشورًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،  هاجم خلاله المشككين في لقائه بلارا ترامب.

وقال محمد رمضان خلال المنشور:" ده حق الرد للي قالوا كلام كتير غير صحيح، أنا سافرت من مصر إلى نيويورك بدعوة من لارا ترامب شخصيًا، لتحضيرنا مفاجأة هتعرفوها قريبًا ودعتني لحضور إيڤنت لدعم الموسيقى في العالم، مش لدعم كلاب الشوارع مع كامل عطفي لكلاب الشوارع، واللي شككوا في مصداقيتي، وبالمناسبة الحلوة دي أغنيتي مفيش طبطبة يوم الأربعاء الساعة 4 بتوقيت مصر"

