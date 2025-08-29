أخبار مصر اليوم: آخر موعد للتقديم بجامعة عين شمس الأهلية.. وزيرة التضامن بعد واقعة فتاة الشيبسي: ارحموا أطفالنا من الجري وراء الترند.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأسبوع المقبل

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

واهم الاخبار كما يلى:

السكك الحديدية تعلن تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للسودانيين



قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة، بتسيير القطار التاسع ضمن مبادرة العودة الطوعية للمواطنين السودانيين إلى بلادهم، وذلك في إطار حرص جمهورية مصر العربية على دعم ومساندة

الأعلى للجامعات يبحث وضع لائحة موحدة لمراكز الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري



عقد المجلس الأعلى للجامعات الاجتماع الأول لمديري ونواب مراكز ووحدات الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري بالجامعات، وبحضور ممثلي الجامعات التي لا توجد بها مراكز ووحدات، وذلك تمهيدًا لعمل لائحة

آخر موعد للتقديم للالتحاق بجامعة عين شمس الأهلية

شهدت جامعة عين شمس الأهلية، إقبالًا طلابيًا مع انطلاق مرحلة استقبال طلبات التقديم الإلكتروني استعدادًا للقبول المبدئي للعام

بعد واقعة فتاة الشيبسي، وزيرة التضامن: ارحموا أطفالنا من الجري وراء الترند



أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أن قيمة العطاء يجب أن تغرس في نفوس الأطفال بوصفها سلوكا إنسانيا نابعا من الرضا الداخلي، وليس وسيلة لتحقيق الشهرة أو مكافأة

أمطار رعدية على هذه المناطق، الأرصاد تكشف حالة طقس الأسبوع المقبل



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، رابط التسجيل والكليات المتاحة علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. يواصل طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة على موقع التنسيق الإلكتروني، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من القرارات الجمهورية والتوجيهات الرئاسية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق «القرض بين حكومة

