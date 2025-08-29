آخر موعد للتقديم والالتحاق بجامعة عين شمس الأهلية

شهدت جامعة عين شمس الأهلية، إقبالًا طلابيًا مع انطلاق مرحلة استقبال طلبات التقديم الإلكتروني استعدادًا للقبول المبدئي للعام الجامعي الجديد 2025 /2026.

وسجّل اليوم الثاني للتقديم توافدًا كثيفًا على المقر المخصص للجامعة (بدار الضيافة) خلف مستشفي عين شمس التخصصى، حيث خصصت الجامعة فريق عمل متخصصًا لمساعدة الطلاب في استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني.

فضلًا عن وجود منسقين أكاديميين للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وتذليل أي عقبات قد تواجههم،وذلك يوميًا طوال فترة التقديم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، بدار الضيافة.

وتستمر فترة التقديم حتى الخميس 4 سبتمبر 2025.

كما يمكن التقدم الكترونيًا من خلال هذا الرابط



ومن المقرر أن تبدأ الدراسة هذا العام بأربع كليات هي: ( كلية الطب- كلية الهندسة - كلية الأعمال - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي)

وتحرص جامعة عين شمس الأهلية على تقديم تجربة تعليمية متكاملة ومتميزة لطلابها، ويعكس الإقبال الكبير منذ اليوم الأول ثقة المجتمع في البرامج الأكاديمية الحديثة التي تقدمها الجامعة، واستجابتها لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

الأوراق المطلوبة للتسجيل والتقديم الإلكتروني بجامعة عين شمس الأهلية

أولًا: ثانوية عامة وما يعادلها

شهادة الثانوية العامة معتمدة بشعار الجمهورية.

شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.

ثانيًا: الشهادة المعادلة

الثانوية الانجليزية (IG)

جميع الشهادات معتمدة من التربية والتعليم والمركز الثقافي البريطاني.

تسلسل دراسي للطالب.

شهادة الميلاد.

شهادة أداء العربي والدين.

صورة بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر.

الطلاب الحاصلين على المستوى الحادي عشر فقط إحضار إفادة من التربية والتعليم بأنه أتم متطلبات التقدم للجامعات المصرية).

الدبلومة الأمريكية (AD)

السجل الأكاديمي (GPA) مستوفى جميع التصديقات.

(ACT1-EST1 SATI)

إن وجد (ACT1 - EST1)

تسلسل دراسي کامل

شهادة أداء العربي والدين.



كشف أسماء المدرسة للطلاب الحاصلين على الشهادة من داخل جمهورية مصر العربية.

صورة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

(الشهادات العربية)

شهادة النجاح مستوفاة لجميع التصديقات

شهادة الميلاد.

شهادة القدرات بالنسبة للشهادة السعودية.

صورة الرقم القومي للطالب وولي الأمر

بالنسبة للطلاب الوافدين التقدم من خلال منصة ادرس في مصر



أولًا: خطوات التسجيل لمن سبق لهم التسجيل

• سيتم إرسال بريد إلكتروني للطلاب الذين تقدموا سابقًا بتسجيل البيانات على الرابط.



• يتم الضغط على الرابط المرسل بالبريد الإلكتروني للطالب لاستكمال البيانات ورفع الأوراق المطلوبة إلكترونيا وهي الموضحة بالرابط المرسل على البريد الإلكتروني.



• الضغط على زر ادفع لسداد الرسوم المقررة للتسجيل.



• سيتم دراسة الأوراق المقدمة إلكترونيًا، وفي حالة القبول النهائي سيتم إرسال بريد إلكتروني جديد لدفع المصروفات الدراسية المقررة لكل الكليات، وسيعلن تباعًا عن الأوراق المطلوبة لتقديم أصول الأوراق الخاصة بالقبول للجامعة الأهلية.



• علمًا بأنه لن يتم الاعتداد بأي طلب سبق تقديمه ولم يستكمل إجراءات التسجيل ورفع كافة الأوراق المطلوبة.



ثانيًا: خطوات التسجيل لمن لم يسبق لهم التسجيل سابقا

• الدخول على الرابط لتسجيل البيانات الأساسية

• يتم الضغط على الرابط المرسل بالبريد الإلكتروني للطالب لاستكمال البيانات ورفع الأوراق المطلوبة الكترونيًا وهي الموضحة بالرابط المرسل على البريد الالكتروني.

• الضغط على زر ادفع لسداد الرسوم المقررة للتسجيل.

• سيتم دراسة الأوراق المقدمة الكترونيًا وفي حالة القبول النهائي سيتم ارسال بريد الكتروني جديد لدفع المصروفات الدراسية المقررة لكل الكليات وسيعلن تباعًا عن الأوراق المطلوبة لتقديم اصول الاوراق الخاصة بالقبول للجامعة الأهلية.

ثالثًا: كما تتيح الجامعة مقرا بدار الضيافة لمساعدة أبنائنا الطلاب في التسجيل الالكتروني من خلال فريق متخصص خلال فترة التسجيل والتقديم اعتبارا من يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 حتى 4 سبتمبر بمواعيد عمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

