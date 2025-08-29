السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

آخر موعد للتقديم والالتحاق بجامعة عين شمس الأهلية

جامعة عين شمس الأهلية،
جامعة عين شمس الأهلية، فيتو

شهدت جامعة عين شمس الأهلية، إقبالًا طلابيًا مع انطلاق مرحلة استقبال طلبات التقديم الإلكتروني استعدادًا للقبول المبدئي للعام الجامعي الجديد 2025 /2026.

وسجّل اليوم الثاني للتقديم توافدًا كثيفًا على المقر المخصص للجامعة (بدار الضيافة) خلف مستشفي عين شمس التخصصى، حيث خصصت الجامعة فريق عمل متخصصًا لمساعدة الطلاب في استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني. 

فضلًا عن وجود منسقين أكاديميين للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وتذليل أي عقبات قد تواجههم،وذلك يوميًا طوال فترة التقديم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، بدار الضيافة.

وتستمر فترة التقديم حتى الخميس 4 سبتمبر 2025.

كما يمكن التقدم الكترونيًا من خلال هذا الرابط  
 

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة هذا العام بأربع كليات هي: ( كلية الطب- كلية الهندسة - كلية الأعمال - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي)

وتحرص جامعة عين شمس الأهلية على تقديم تجربة تعليمية متكاملة ومتميزة لطلابها، ويعكس الإقبال الكبير منذ اليوم الأول ثقة المجتمع في البرامج الأكاديمية الحديثة التي تقدمها الجامعة، واستجابتها لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

الأوراق المطلوبة للتسجيل والتقديم الإلكتروني بجامعة عين شمس الأهلية

أولًا: ثانوية عامة وما يعادلها
شهادة الثانوية العامة معتمدة بشعار الجمهورية.
شهادة الميلاد.
صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.
ثانيًا: الشهادة المعادلة
الثانوية الانجليزية (IG)
جميع الشهادات معتمدة من التربية والتعليم والمركز الثقافي البريطاني.
تسلسل دراسي للطالب.
شهادة الميلاد.
شهادة أداء العربي والدين.
صورة بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر.

 

الطلاب الحاصلين على المستوى الحادي عشر فقط إحضار إفادة من التربية والتعليم بأنه أتم متطلبات التقدم للجامعات المصرية).
الدبلومة الأمريكية (AD)
السجل الأكاديمي (GPA) مستوفى جميع التصديقات.
(ACT1-EST1 SATI)
إن وجد (ACT1 - EST1)
تسلسل دراسي کامل
شهادة أداء العربي والدين.


كشف أسماء المدرسة للطلاب الحاصلين على الشهادة من داخل جمهورية مصر العربية.
صورة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.
(الشهادات العربية)
شهادة النجاح مستوفاة لجميع التصديقات
شهادة الميلاد.
شهادة القدرات بالنسبة للشهادة السعودية.
صورة الرقم القومي للطالب وولي الأمر
بالنسبة للطلاب الوافدين التقدم من خلال منصة ادرس في مصر
 

أولًا: خطوات التسجيل لمن سبق لهم التسجيل

• سيتم إرسال بريد إلكتروني للطلاب الذين تقدموا سابقًا بتسجيل البيانات على الرابط.


• يتم الضغط على الرابط المرسل بالبريد الإلكتروني للطالب لاستكمال البيانات ورفع الأوراق المطلوبة إلكترونيا وهي الموضحة بالرابط المرسل على البريد الإلكتروني.


• الضغط على زر ادفع لسداد الرسوم المقررة للتسجيل.


• سيتم دراسة الأوراق المقدمة إلكترونيًا، وفي حالة القبول النهائي سيتم إرسال بريد إلكتروني جديد لدفع المصروفات الدراسية المقررة لكل الكليات، وسيعلن تباعًا عن الأوراق المطلوبة لتقديم أصول الأوراق الخاصة بالقبول للجامعة الأهلية.


• علمًا بأنه لن يتم الاعتداد بأي طلب سبق تقديمه ولم يستكمل إجراءات التسجيل ورفع كافة الأوراق المطلوبة.


ثانيًا: خطوات التسجيل لمن لم يسبق لهم التسجيل سابقا

• الدخول على الرابط لتسجيل البيانات الأساسية
• يتم الضغط على الرابط المرسل بالبريد الإلكتروني للطالب لاستكمال البيانات ورفع الأوراق المطلوبة الكترونيًا وهي الموضحة بالرابط المرسل على البريد الالكتروني.
• الضغط على زر ادفع لسداد الرسوم المقررة للتسجيل.
• سيتم دراسة الأوراق المقدمة الكترونيًا وفي حالة القبول النهائي سيتم ارسال بريد الكتروني جديد لدفع المصروفات الدراسية المقررة لكل الكليات وسيعلن تباعًا عن الأوراق المطلوبة لتقديم اصول الاوراق الخاصة بالقبول للجامعة الأهلية.

ثالثًا: كما تتيح الجامعة مقرا بدار الضيافة لمساعدة أبنائنا الطلاب في التسجيل الالكتروني من خلال فريق متخصص خلال فترة التسجيل والتقديم اعتبارا من يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 حتى 4 سبتمبر بمواعيد عمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التسجيل الالكتروني الشهادة المعادلة جامعة عين شمس الأهلية جامعة عين شمس شهادة الثانوية العامة كلية الحاسبات والمعلومات مستشفى عين شمس التخصصي

مواد متعلقة

جامعة عين شمس الأهلية تستقبل تقديمات الطلاب للعام 2025 /2026

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لعقد اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية

تنسيق المرحلة الثالثة، بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني فور استلام شهادات النجاح

جامعة عين شمس تنظم قافلة شاملة لـ 831 مستفيدًا بالبحيرة

وزير التعليم العالي يبحث إنشاء فروع لجامعتي أدنبرة نابيير وكوين مارجريت بمصر

موعد اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية بالكليات

لطلاب الدور الثاني، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة

لطلاب الدور الثاني، قواعد التوزيع الجغرافي بالتنسيق حسب تصنيف المجموعات

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية في حفل كايروكي بالعلمين الجديدة (صور)

بعد هدفه في مرمى التعاون، ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى الهدف 1000؟ (فيديو)

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads