السكك الحديدية تعلن تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للسودانيين

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة، بتسيير القطار التاسع ضمن مبادرة العودة الطوعية للمواطنين السودانيين إلى بلادهم، وذلك في إطار حرص جمهورية مصر العربية على دعم ومساندة الأشقاء من أبناء دولة السودان الشقيقة.

حيث انطلق من الرصيف رقم 8 بمحطة مصر برمسيس القطار رقم (1940) في تمام الساعة 11:00 صباحًا، متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان، وعلى متنه 940 مواطنًا من الأسر السودانية الذين عبروا عن مشاعر التقدير والاعتزاز لجهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الداعمة لوحدة واستقرار السودان.

وأشادوا بدور أجهزة الدولة المصرية التي وفرت لهم سبل الرعاية والاهتمام والتنظيم المتميز لهذه الرحلات، بصورة تعكس أصالة الشعب المصري وعمق أواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين الشقيقين.

وقامت الهيئة بتوفير بكافة الوسائل والخدمات الأساسية لتقديم الدعم اللازم للركاب وضمان رحلة سفر كريمة ولائقة، وذلك بتوجيهات من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.



وبهذا القطار تكون الهيئة نقلت حوالي 8608 مواطنين سودانيين عبر تسع رحلات ضمن مبادرة العودة الطوعية للاشقاء السودانيين حتى الآن، بمتوسط 940 راكبًا لكل رحلة، هذا ومن المنتظر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في حوالي الساعة 11:10 مساء اليوم الجمعة، حيث ستتولى الجهات المختصة استكمال إجراءات سفر الركاب إلى السودان.

ومن المقرر أن يعود القطار ذاته برقم (1945) من أسوان إلى القاهرة لخدمة جمهور الركاب يوم السبت 30 أغسطس 2025 في الساعة 8:30 مساءً، ليصل إلى محطة مصر في الساعة 9:25 صباح الأحد 31 أغسطس 2025.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في توفير كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين السودانيين المسافرين عبر المبادرة التي تعكس الروابط التاريخية والإنسانية الأصيلة بين مصر وجمهورية السودان الشقيقة.

