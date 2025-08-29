الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد واقعة فتاة الشيبسي، وزيرة التضامن: ارحموا أطفالنا من الجري وراء الترند

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو
ads

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أن قيمة العطاء يجب أن تغرس في نفوس الأطفال بوصفها سلوكا إنسانيا نابعا من الرضا الداخلي، وليس وسيلة لتحقيق الشهرة أو مكافأة وقتية.

 

وتساءلت في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كم طفل سيحبط إن عمل نفس العطاء الذي كرمنا بسببه طفل آخر ولم يكرم ولم يصبح ترند؟ تجنبوا إحباط الطفل بسبب العطاء غير المُكَرَّم، ولا يجب أن نربط القيمة بالمكافأة.

 

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الشعور بالظلم وعدم إنصاف طفل آخر قام بنفس العمل الذي قام به المكرم، ولكنه لم ينل الشهرة أو الإشادة، في عصر الترندات والشهرة السريعة، قد يدفعه للاعتقاد بأن العمل الجيد يجب أن يحظى بانتشار واسع ليصبح ذا قيمة، وعندما لا يتحقق ذلك يشعر بأن عطاءه لم يكن مهمًا بما فيه الكفاية.

وأكدت أن الإحباط قد يؤدي إلى فقدان الرغبة في العطاء مجددًا، مشيرة إلى أنه قد يفكر الطفل لماذا أُتعب نفسي في مساعدة الآخرين إذا لم أُكافأ أو أُكَرَّم مثلهم؟" وهذا يضرب جوهر قيمة العطاء بلا مقابل.

 

وأفادت أنه من الضروري أن يركز الآباء والمربون على غرس قيمة العطاء في ذاته، لا في نتائجه، موضحة أنه يجب تعليم الطفل أن قيمة العطاء تكمن في الشعور الداخلي بالرضا، وليس في الشهرة أو المكافأة.

 

وقالت: “بدلًا من التركيز على ردود أفعال الآخرين، يجب أن نسلط الضوء على الأثر الإيجابي الذي تركه عمله في حياة من ساعدهم”.

واختتمت وزيرة التضامن  حديثها قائلة: “ارحموا أطفالنا من الجري وراء الترند”.

 

جاء ذلك بعدما شغلت الطفلة هايدي خلال الساعات الماضية المصريين، وباتت تعرف بإسم "فتاة الشيبسي" إثر انتشار فيديو لها وثقته كاميرا المراقبة بأحد المحلات وهي ترجع كيس الشيبسي، عند رؤيتها عجوزًا محتاجًا، لكي تعطيه ما في معها من مال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البطاطس المقرمشة التضامن الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كاميرا المراقبة قيمة العطاء الطفلة هايدي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن توجه بنقل نجل سيدة المنوفية لدار رعاية، وضم الأم لبرنامج "كرامة"

الحكومة تحذر: الرابط الإلكتروني المنسوب لوزارة التضامن لصرف منح مالية مزيف ووهمي

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads