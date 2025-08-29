بعد واقعة فتاة الشيبسي، وزيرة التضامن: ارحموا أطفالنا من الجري وراء الترند

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أن قيمة العطاء يجب أن تغرس في نفوس الأطفال بوصفها سلوكا إنسانيا نابعا من الرضا الداخلي، وليس وسيلة لتحقيق الشهرة أو مكافأة وقتية.

وتساءلت في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كم طفل سيحبط إن عمل نفس العطاء الذي كرمنا بسببه طفل آخر ولم يكرم ولم يصبح ترند؟ تجنبوا إحباط الطفل بسبب العطاء غير المُكَرَّم، ولا يجب أن نربط القيمة بالمكافأة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الشعور بالظلم وعدم إنصاف طفل آخر قام بنفس العمل الذي قام به المكرم، ولكنه لم ينل الشهرة أو الإشادة، في عصر الترندات والشهرة السريعة، قد يدفعه للاعتقاد بأن العمل الجيد يجب أن يحظى بانتشار واسع ليصبح ذا قيمة، وعندما لا يتحقق ذلك يشعر بأن عطاءه لم يكن مهمًا بما فيه الكفاية.

وأكدت أن الإحباط قد يؤدي إلى فقدان الرغبة في العطاء مجددًا، مشيرة إلى أنه قد يفكر الطفل لماذا أُتعب نفسي في مساعدة الآخرين إذا لم أُكافأ أو أُكَرَّم مثلهم؟" وهذا يضرب جوهر قيمة العطاء بلا مقابل.

وأفادت أنه من الضروري أن يركز الآباء والمربون على غرس قيمة العطاء في ذاته، لا في نتائجه، موضحة أنه يجب تعليم الطفل أن قيمة العطاء تكمن في الشعور الداخلي بالرضا، وليس في الشهرة أو المكافأة.

وقالت: “بدلًا من التركيز على ردود أفعال الآخرين، يجب أن نسلط الضوء على الأثر الإيجابي الذي تركه عمله في حياة من ساعدهم”.

واختتمت وزيرة التضامن حديثها قائلة: “ارحموا أطفالنا من الجري وراء الترند”.

جاء ذلك بعدما شغلت الطفلة هايدي خلال الساعات الماضية المصريين، وباتت تعرف بإسم "فتاة الشيبسي" إثر انتشار فيديو لها وثقته كاميرا المراقبة بأحد المحلات وهي ترجع كيس الشيبسي، عند رؤيتها عجوزًا محتاجًا، لكي تعطيه ما في معها من مال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.