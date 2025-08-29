أمطار رعدية على هذه المناطق، الأرصاد تكشف حالة طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية الأسبوع المقبل

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد من الرابعة فجرا وتنتهى الثامنة صباحا على مدن القناة والسواحل الشمالية ومناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى والوجه البحرى.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوادى الجديد وسيناء يعمل على تلطيف الأجواء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وأبو سمبل وجنوب الوادى الجديد على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ينتج عنها سقوط رذاذ خفيفة غير مؤثر على بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من أبو سمبل، وتكون خفيفة إلى متوسطة رعدية جنوب الوادى الجديد.

