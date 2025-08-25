كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105"، وذلك في محيط مسجد الفاروق جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، في إطار عملياتها المستمرة ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.

تفاصيل عملية القسام

بحسب البيان العسكري الصادر عن القسام، فإن المقاتلين تمكنوا من رصد تحرك الدبابة الإسرائيلية في المنطقة المستهدفة، قبل أن يتم إطلاق قذيفة "الياسين 105" تجاهها، مؤكدين أن الإصابة كانت مباشرة.

دلالة نوع السلاح المستخدم من قبل القسام

قذيفة الياسين 105 تُعد من أبرز الأسلحة المحلية الصنع التي طورتها القسام لمواجهة الآليات المدرعة الإسرائيلية، حيث تُستخدم بشكل أساسي لاستهداف الدبابات والعربات العسكرية. ويأتي الإعلان عن استخدامها رسالة تؤكد استمرار اعتماد المقاومة على وسائلها القتالية في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

السياق الميداني

تزامن هذا الإعلان مع استمرار المواجهات العنيفة في عدة محاور بقطاع غزة، خصوصًا في المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة غزة. وتشهد منطقة حي الزيتون منذ أيام اشتباكات متقطعة بين مقاتلي القسام والقوات الإسرائيلية، التي تحاول توسيع رقعة توغلها.

