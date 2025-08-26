الأربعاء 27 أغسطس 2025
خارج الحدود

كتائب القسام تعرض مشاهد لكمين استهدف قوات الاحتلال في بيت حانون

كتائب القسام
كتائب القسام

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد توثق استهداف  قوة إسرائيلية بعبوتين، ما أوقع 5 جنود قتلى ونحو ٢٠ مصابا، بكمين في بيت حانون بأقصى شمال قطاع غزة.

عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال 

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105"، وذلك في محيط مسجد الفاروق جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، في إطار عملياتها المستمرة ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.

تفاصيل عملية القسام

بحسب البيان العسكري الصادر عن القسام، فإن المقاتلين تمكنوا من رصد تحرك الدبابة الإسرائيلية في المنطقة المستهدفة، قبل أن يتم إطلاق قذيفة "الياسين 105" تجاهها، مؤكدين أن الإصابة كانت مباشرة.

دلالة نوع السلاح المستخدم من قبل القسام

قذيفة الياسين 105 تُعد من أبرز الأسلحة المحلية الصنع التي طورتها القسام لمواجهة الآليات المدرعة الإسرائيلية، حيث تُستخدم بشكل أساسي لاستهداف الدبابات والعربات العسكرية. ويأتي الإعلان عن استخدامها رسالة تؤكد استمرار اعتماد المقاومة على وسائلها القتالية في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

