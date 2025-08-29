الجمعة 29 أغسطس 2025
41 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم

ضحايا غزة، فيتو

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، اليوم الجمعة، باستشهاد 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.  

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكدت مصادر في مستشفيات غزة، استشهاد 21 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على منازل وخيام نازحين بالقطاع منذ فجر اليوم.  

وأمس الخميس، أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 61 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع.

أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء الماضي، أن مستشفيات القطاع استقبلت 76 شهيدا و298 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية. 

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 62,895 شهيدا و158,927 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

استشهاد 982 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعلن عن استشهاد 982 فلسطينيا بالضفة الغربية على يد الاحتلال والمستوطنين منذ أكتوبر 2023. 

