اعتراضا على التصعيد ضد غزة، بريطانيا تمنع حضور مسئولين إسرائيليين مؤتمرا دفاعيا

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

قالت الحكومة البريطانية، في بيان اليوم الخميس، إن قرار إسرائيل تصعيد عملياتها في غزة خطأ لذا لن يدعى أي وفد حكومي إسرائيلي للمعرض الدفاعي.


وأضافت الحكومة البريطانية في بيانها: لا بد من حل دبلوماسي ينهي حرب غزة يشمل وقف إطلاق النار فورا وعودة "الرهائن" وتكثيف المساعدات.



 بريطانيا تمنع حضور مسئولين إسرائيليين مؤتمرا دفاعيا


وفي السياق ذاته، ذكر موقع بوليتيكو أن الحكومة البريطانية منعت مسئولين إسرائيليين من حضور مؤتمر دفاعي كبير في لندن.

txt

تمهيدا لنقل المساعدات إلى غزة، وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 لمطار العريش

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.

