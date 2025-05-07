اتحاد الهوكي يحدد موعد منافسات الدورة السداسية من نهائيات الدوري الممتاز

الهوكي، حدد مسئولو اتحاد الهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات، يوم 17 مايو الجاري، موعدا لانطلاق منافسات الدورة السداسية من نهائيات الدوري الممتاز رجال للموسم الحالي 2024/2025.

وتشهد المرحلة قبل النهائية من الدوري الممتاز مشاركة 6 فرق وهي، الزمالك والشرقية وبورفؤاد والقناة والشرطة والطائرات وبروفؤاد.

وتقام المرحلة قبل النهائية بنظام دوري من دور واحد، حيث يخوض كل فريق 5 مباريات، ويتأهل أول 4 فرق إلى المرحلة النهائية من الدوري الممتاز.

ومن جانبه قال اللواء أشرف فرحات رئيس مجلس إدارة اتحاد الهوكي، أن الاتحاد يسعى دائما لمسابقة قوية وتنافس شرس على لقب الدوري، من أجل صالح المنتخبات الوطنية.

وأوضح، أن الاتحاد يستعد لوضع شكل جديد للمسابقات المحلية، من أجل تحقيق التنافس القوي بين جميع الفرق المشاركة، وفتح الباب أمام اللاعبين لخوض التجارب الاحترافية الخارجية، بما يخدم صالح المنتخبات الوطنية.

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