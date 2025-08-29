لطلاب الدور الثاني، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة

يواصل موقع تنسيق الجامعات فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، ويستمر حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب، على أن تُعلن النتائج في صورة مجمعة عقب الانتهاء من عمليات المراجعة.

ويمكن للطلاب التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني الذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة، إضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية التي تقدم الدعم الفني يوميًّا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب

• عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث تم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المُقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المُراد التحويل إليها، وتكون في إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل يكون لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة.

قواعد التوزيع الجغرافي بالتنسيق

• يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:



☆ مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

☆ مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.



☆ مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة الثانوية العامة

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للنظام القديم.

وأكدت الوزارة أهمية الحفاظ على الرقم السري لضمان سرية البيانات وعدم تعديل الرغبات من أي شخص آخر.

الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة هو:

205 درجات لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم).

160 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام الحديث).

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق 2025

هناك عدة خطوات على الطالب اتباعها أثناء عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق وهي كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

ستظهر أمام الطالب بياناته الشخصية وعليه التأكد من صحتها.

بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل رغباته.

يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بتسجيلها على الموقع.

ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال معامل التنسيق الإلكتروني المنتشرة بالجامعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، أو من خلال الحاسب الشخصي الخاص به حيث يكون موقع التنسيق مفتوحًا طوال العام 24 ساعة يوميًّا خلال أيام المرحلة.

