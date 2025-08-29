جامعة عين شمس تنظم قافلة شاملة لـ 831 مستفيدًا بالبحيرة

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة إلى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، استفاد من خدماتها (831) مواطنًا، في إطار حرص جامعة عين شمس على ترسيخ دورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وجاء تنظيم القافلة في ضوء استراتيجية الجامعة لتعزيز دورها المجتمعي وتوسيع نطاق أنشطتها التنموية، وذلك بالتعاون مع محافظة البحيرة وجامعة دمنهور، حيث شارك من الجانب الشريك الدكتور إلهامي علي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم نائب رئيس جامعة دمنهور لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الدكتور صابر شحاتة أستاذ الزراعة ومنسق عام القوافل بجامعة دمنهور.

كما جرت فعاليات القافلة تحت إشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، والدكتورة هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأكدت الدكتورة غادة فاروق أن القوافل التنموية الشاملة تمثل ترجمة حقيقية لرسالة جامعة عين شمس في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على الرعاية الطبية فحسب، بل يمتد ليشمل التوعية، والتعليم، وتمكين الأفراد والأسر، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت أن التعاون مع مؤسسات الدولة والجامعات المصرية الشقيقة يعكس إيمان الجامعة بأهمية تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى من أجل تنمية حقيقية ومستدامة.



وشارك بالقافلة (17) طبيبًا من كلية الطب بجامعة عين شمس في 8 تخصصات مختلفة، حيث تم الكشف الطبي على (200 حالة باطنة ـ 200 أطفال ـ 30 نساء وتوليد ـ 150 عظام ـ 50 رمد ـ 50 أنف وأذن وحنجرة ـ 51 أسنان ـ 100 جلدية)، كما جرى توزيع الأدوية مجانًا على جميع الحالات بإجمالي (831) مستفيدًا.



كما تضمنت فعاليات القافلة برامج تعليمية وتوعوية، حيث تم بالتنسيق مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس والهيئة العامة لتعليم الكبار فرع البحيرة عقد امتحان فوري لعدد (420) مواطنًا، فضلًا عن تنظيم (5) ندوات توعوية تحت إشراف الدكتور طارق عبد الفتاح استشاري التدريب بمستشفيات جامعة عين شمس، تناولت مهارات التواصل الفعال، والظواهر السلبية في المجتمع وطرق الوقاية منها، إضافة إلى العادات الصحية التي تعزز الصحة العامة وتساعد على مقاومة الأمراض.



كما ساهمت كليات التمريض والعلوم والصيدلة والطب البيطري بجامعة دمنهور في تقديم خدمات تخصصية مكملة، شملت إجراء تحاليل السكر والدهون الثلاثية وصورة الدم الكاملة، بجانب حملات للتوعية والتثقيف البيطري حول الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها.

