جامعة عين شمس الأهلية تستقبل تقديمات الطلاب للعام 2025 /2026

شهدت جامعة عين شمس الأهلية، إقبالًا طلابيًا مع انطلاق مرحلة استقبال طلبات التقديم الإلكتروني استعدادًا للقبول المبدئي للعام الجامعي الجديد 2025 /2026.

وسجّل اليوم الثاني للتقديم توافدًا كثيفًا على المقر المخصص للجامعة (بدار الضيافة) خلف مستشفي عين شمس التخصصى، حيث خصصت الجامعة فريق عمل متخصصًا لمساعدة الطلاب في استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني، فضلًا عن وجود منسقين أكاديميين للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وتذليل أي عقبات قد تواجههم،وذلك يوميًا طوال فترة التقديم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، بدار الضيافة.

وتستمر فترة التقديم حتى الخميس 4 سبتمبر 2025.

كما يمكن التقدم الكترونيًا من خلال هذا الرابط



ومن المقرر أن تبدأ الدراسة هذا العام بأربع كليات هي: ( كلية الطب- كلية الهندسة - كلية الأعمال - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي)

وتحرص جامعة عين شمس الأهلية على تقديم تجربة تعليمية متكاملة ومتميزة لطلابها، ويعكس الإقبال الكبير منذ اليوم الأول ثقة المجتمع في البرامج الأكاديمية الحديثة التي تقدمها الجامعة، واستجابتها لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.