جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه غلاف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض مسيرة أُطلقت من اليمن باتجاه منطقة غلاف غزة الجنوبي.

وصرّح مصدر عسكري لإذاعة جيش الاحتلال بأن المسيرة تم رصدها واعتراضها قبل أن تصل إلى أهدافها، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

في سياق متصل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن سماع دوي صفارات الإنذار في بلدة بني نتساريم الواقعة بغلاف غزة، بعد رصد محاولة تسلل عبر المسيرة.

مسيرات إسرائيلية تحلق في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن طائرات إسرائيلية مسيرة حلقت في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية.

الطيران المسير المعادي يحلق في أجواء بيروت

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح اليوم الخميس، بأن "الطيران المسيّر المعادي يحلق في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية".

كما أضافت الوكالة ذاتها، في تقرير آخر، أن "طائرات استطلاعية معادية حلّقت على علو منخفض، فوق منطقة مرجعيون".

وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس باراك، أمس الأربعاء، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.

انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

وتابع: "لا نريد حربا أهلية في لبنان، وسنعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، لكن الأهم هو نزع سلاح "حزب الله".

وأضاف: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله". الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".

