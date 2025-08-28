جيش الاحتلال: نهاجم الحوثيين بقوة بالتوازي مع تعميق ضرب حماس في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: نعمل بقوة ضد نظام الحوثي بالتوازي مع تعميق ضرب حماس في قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال: سلاح الجو شن هجوما دقيقا استهدف موقعا عسكريا تابعا لنظام الحوثي في ‎صنعاء باليمن.. سنواصل التحرك لإزالة أي تهديد على إسرائيل.

استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي

وقالت هيئة البث العبرية، إن الهجوم الإسرائيلي علي العاصمة اليمنية ‎صنعاء استثنائي وذو أهمية.

وأضافت هيئة البث العبرية: الجيش الإسرائيلي حاول استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي باليمن.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلي أن سلاح البحرية الإسرائيلي يشارك في الهجوم على ‎اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: بعض الهجمات في ‎صنعاء استهدفت مباني يعتقد أن فيها قادة من ‎جماعة الحوثي.

ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية

وقالت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية.

وأضافت القناة 14 العبرية: الهجمات في ‎اليمن تستهدف قادة بارزين.

