مديرية عمل الشرقية تنظم ندوة عن قانون العمل الجديد

أكد المهندس أحمد عبدالهادي، وكيل وزارة العمل بـ محافظة الشرقية، أن المديرية متمثلة فى إدارة شئون المرأة والطفل نظمت بالشركة الألمانية بفاقوس، ندوة بعنوان “مستجدات قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والقرارات الوزارية بشأن المهن المحظور تشغيل النساء بها”.

توجيهات محمد جبران وزير العمل

جاء ذلك في ضوء توجيهات محمد جبران، وزير العمل، بضرورة الاهتمام بقضايا المرأة واستكمالًا للجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات وفي إطار الدور المنوط بإدارة شئون المرأة بمديريات العمل للتثقيف ورفع الوعي بكل ما يهم المرأة والأسرة المصرية.

التبصير بشروط تنظيم ظروف العمل

حاضر فى الندوة سهام عبد السلام، باحث أول بـ الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل، وجاءت محاور الندوة حول التبصير بشروط تنظيم ظروف العمل بصورة أفضل للمرأة العاملة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والحرص على أن تعامل معاملة تتفق مع طبيعتها.

المساواة بين الرجل والمراة مع مراعاة طبيعتها

ومن المحاور أيضا التأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة مع مراعاة طبيعة المرأة والمساواة في الحقوق وليس الأعباء، بالغضافة إلى النصوص القانونية والمواد الخاصة بالمرأة والطفل مادة 53، والتى تنص على زيادة عدد مرات إجازة رعاية الطفل إلى ثلاث مرات بدلا من مرتين، بشرط أن تكون العاملة قد أمضت في العمل مدة لا تقل عن سنة، ويشترط أن تكون الفترة الزمنية بين الإجازة الأولى والثانية لا تقل عن سنتين.

حق المرأة فى إجازة أربعة أشهر للوضع

كما جاءت مادة 54 تقول: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وتكون مدفوعة الأجر، ومادة ٥٧ تقول أيضا المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر للعاملة فيه الحق في إجازة دون أجر لرعاية طفلها، ولا تستحقها أكثر من ثلاث مرات.

وتم التطرق لشرح مبسط عن باقي المواد القانونية مادة ٩٥ ومادة ٦٠، والمهن المحظور تشغيل النساء بها.

محظور تشغيل الأطفال قبل الخامسة عشر

كما جاءت المادة ٦٢ من ذات القانون يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة، حيث تم إجراء حوار مفتوح مع المشاركين بالندوة للرد على الاستفسارات المرتبطة بموضوع الندوة وتقديم الحلول لمواجهتها.

الشكر للمشاركين والإدارة العامة للمرأة والطفل

تم توجيه الشكر للإدارة العامة للمرأة والطفل بوزارة العمل برئاسة الدكتورة شيرين عبدالهادي ولفريق عمل منطقة عمل فاقوس، برئاسة محمد مشالي، مدير المنطقة، وماهر طه، مفتش بمكتب عمل الحسينية، لحسن تعاونهم المخلص لإنجاح الندوة.

