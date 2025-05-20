الثلاثاء 20 مايو 2025
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محافظات

بيطري الشرقية تنظم ورشة عمل حول استعدادات موسم عيد الأضحى

ورشة عمل عن مجهودات
ورشة عمل عن مجهودات أطباء المجازر والتفتيش

أكد اللواء إبراهيم  متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية ، أنه تم تنظيم ورشة عمل بعنوان (مجهودات أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٥م).

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جاء ذلك بحضور مدير إدارة المجازر ومديري الإدارات الداخلية والخارجية بالمديرية وأقسام الصحة العامة والمجازر بالإدارات الخارجية وأطباء بعثة الحج لهذا العام ٢٠٢٥م وعدد كبير من الأطباء والإداريين العاملين بالمديرية.

 

نقل الخبرات بين الإدارات 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية أن مدير مديرية الطب البيطري أوضح أن الورشة تستهدف نقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة في إطار سعي المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

كما أبرز مدير المديرية أهمية دور الطبيب البيطري في بعثة الحج، حيث ترأس  بعثة الحج لعام ٢٠٢٣م وتناول بعض التعليمات الهامة لتطبيقها من قبل أطباء بعثة الحج لعام ٢٠٢٥م.

أهمية التفتيش على اللحوم وتجهيز المجازر

وشددت الدكتورة إيمان عليوة  مدير إدارة المجازر على أهمية التفتيش عن اللحوم وتجهيز المجازر لاستقبال موسم عيد الأضحى .

وتحدثت الدكتورة منال السيد مدير إدارة الأمراض المشتركة  عن أهمية الفحص الدورى للحيوانات للتأكد من خلوها من البروسيلا والسل، وذلك استعدادًا لتقديم ذبائح وأضاحى سليمة خلال موسم عيد الأضحى.

محاضرة  كبير أطباء التفتيش

وألقى الدكتور عماد يوسف  كبير أطباء التفتيش بإدارة المجازر  محاضرة عن تدريب الأطباء البيطريين المشاركين في بعثة الحج الرسمية لوزارة الزراعة  ٢٠٢٥م  حيث يحظى الأطباء البيطريين بثقة  السلطات السعودية.

 

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 محافظ الشرقية يشدد على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية 

 بدوره شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع  رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، وذلك  من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

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اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية مديريبة الطب البيطرى تنظيم ورشة عمل مجهودات اطياء المجازر والتفتيش موسم عيد الاضحي

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