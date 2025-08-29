محافظ الجيزة: الانتهاء من 181 ألف شكوى وردت إلينا

أشاد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والدور الحيوي الذي تقوم به في سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تحقيق أفضل معدلات استجابة وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح المهندس عادل النجار أنه تم التعامل مع 99 % من إجمالي الشكاوى الواردة والتي بلغت 182,558 شكوى، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 181,486 شكوى بالفعل فيما يجري العمل على استكمال إنهاء 1,072 شكوى أخرى في أقرب وقت ممكن.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الإسراع في إنجاز الشكاوى المتبقية، ومتابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع بما يضمن تحقيق رضا المواطنين.

وأكد "النجار" أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، خاصة ما يتعلق بمتابعة الشكاوى، حيث يتم تلقيها وفحصها وتوجيهها والرد عليها إلكترونيًا بشكل مباشر، مع متابعة يومية ومستمرة لإجراءات الحل مع إعطاء أولوية خاصة لملفات التعامل مع مخالفات البناء والإشغالات والطرق والنظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم المخلفات بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين.

كما أشاد المحافظ بجهود مدينة الجيزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل والإدارة العامة للسياحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب أحياء الدقي، إمبابة، العجوزة، الهرم، بولاق الدكرور، جنوب الجيزة، الطالبية، ومراكز ومدن منشأة القناطر، أطفيح، كرداسة، الحوامدية، البدرشين، أوسيم، أبوالنمرس، إضافة إلى مديريات الشئون الصحية، التموين، التضامن، والتي نجحت جميعها في البت بنسبة 100% من الشكاوى الواردة عبر المنظومة.

وفي سياق متصل، نجحت أجهزة المحافظة في تنفيذ 96.5 % من المعاملات الواردة للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، فضلًا عن إنهاء 97.92% من طلبات التصالح المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم.

واختتم المحافظ بتأكيده على أن المتابعة المستمرة وسرعة التعامل مع مختلف الشكاوى والطلبات تظل على رأس أولويات خطط العمل داخل المحافظة، ضمانًا لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.