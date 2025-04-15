الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجيزة تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية، ضوابط جديدة للحفاظ على السرية والتأمين

الجيزة تستعد لامتحانات
الجيزة تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية، ضوابط جديدة للحفاظ

عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع موجهي العموم للمواد الأساسية ومدير المطبعة السرية، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على خطط إعداد وطباعة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وشدد عطية خلال الاجتماع على أهمية الدقة والصرامة في تأمين الامتحانات، مؤكدًا أن هذا الأمر "واجب وطني لا يقبل التهاون"، موضحا أن نظام البوكليت المطبق هذا العام يتطلب مستوى عاليًا من التنسيق والدقة، محذرًا من أي أخطاء مطبعية أو لغوية في ورقة الامتحان، واصفًا إياها بـ"وثيقة السيادة التربوية".
 

ضوابط السرية والتأمين
 

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بضوابط السرية داخل المطبعة، مشيرًا إلى أن سلامة الإجراءات لا تقل أهمية عن جودة المحتوى، مشددا على أن الثقة تُبنى على الانضباط والالتزام الدقيق.

وفي ختام الاجتماع، أكد عطية أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تستعد لبدء اختبارات الشهادة الإعدادية وفقًا لأعلى معايير التنظيم والرقابة، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وصون حقوق الطلاب، وضمان خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بسمعة التعليم في الجيزة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة عميد جامعة القاهرة أداة الذكاء الاصطناعي الخوارزمية الأطفال اخلاقيات الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

افتتاح المكتب الأخضر بكلية العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يشارك فى افتتاح فعاليات مؤتمر المدرسة الدولية لطب الأورام السريري (ISCO-2025)
ads

الأكثر قراءة

بلومبرج: الذهب يتجه نحو 4000 دولار وسط انهيار محتمل للأصول الخطرة

مجلس رؤساء الاستئناف: تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال.. والحد الأقصى 500 جنيه لباقي الخدمات

حماس لن تسلم سلاحها، توفيق عكاشة يكشف المخطط الأمريكي لضرب مناطق بالشرق الأوسط

قبل مواجهة الأهلي وصن داونز، إمام عاشور يحتفل بمولوده الجديد فهد (صور)

محمد رمضان يضع عبد الحليم حافظ في مأزق وأسرة العندليب تتقدم ببلاغ

خبيرة مصرفية تكشف نسبة الخفض المتوقعة في أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي

تغريم إمام عاشور، رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية بالدوري

صواريخ جراد لقصف هدف حساس، مقطع فيديو يعرض خطة المخابرات الأردنية قبل الكارثة

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

كيلو الأحمر يسجل 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. العز بن عبد السلام، سلطان العلماء وبائع السلاطين

تفسير رؤية موت الخال في المنام وعلاقتها بفقدان صديق قريبا

معنى الاستطاعة في الحج وهل تقتصر على الأمور المادية فقط؟، أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية