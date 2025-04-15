الجيزة تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية، ضوابط جديدة للحفاظ على السرية والتأمين

عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع موجهي العموم للمواد الأساسية ومدير المطبعة السرية، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على خطط إعداد وطباعة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وشدد عطية خلال الاجتماع على أهمية الدقة والصرامة في تأمين الامتحانات، مؤكدًا أن هذا الأمر "واجب وطني لا يقبل التهاون"، موضحا أن نظام البوكليت المطبق هذا العام يتطلب مستوى عاليًا من التنسيق والدقة، محذرًا من أي أخطاء مطبعية أو لغوية في ورقة الامتحان، واصفًا إياها بـ"وثيقة السيادة التربوية".



ضوابط السرية والتأمين



كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بضوابط السرية داخل المطبعة، مشيرًا إلى أن سلامة الإجراءات لا تقل أهمية عن جودة المحتوى، مشددا على أن الثقة تُبنى على الانضباط والالتزام الدقيق.

وفي ختام الاجتماع، أكد عطية أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تستعد لبدء اختبارات الشهادة الإعدادية وفقًا لأعلى معايير التنظيم والرقابة، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وصون حقوق الطلاب، وضمان خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بسمعة التعليم في الجيزة.



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