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غلق كلي لامتداد شارع الأهرام ما بين ميدان الجيزة وکوبري عباس بدءا من الغد

غلق كلي لامتداد شارع
غلق كلي لامتداد شارع الأهرام، فيتو
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أعلنت محافظة الجيزة عن تسليم الهيئة القومية للأنفاق موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق (١٤ - الجيزة) ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الرابع ( محطة ميدان الجيزة ) وإزالة منزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى لكوبري عباس وشارع البحر الأعظم.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لامتداد شارع الأهرام في المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وکوبری عباس تحديدًا أمام مستشفى الرمد فى الاتجاهين أمام حركة المرور تحديدًا أمام مستشفى الرمد لتسليم موقع محطة مترو أنفاق ( ١٤ – الجيزة ) للشركة المنفذة للأعمال على أن يكون الغلق ابتداء من الساعة ١٢:٥ صباح يوم السبت الموافق ١ /٢/٢٠٢٥ وحتى انتهاء فترة الأعمال (ست سنوات).

وتوضح محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:-


حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب في استكمال السير اتجاه ميدان الجيزة سيتم السير بشارع الأهرام ثم الدخول يمينًا إلى شارع قرة ابن شريك واستكمال السير حتى شارع مراد حتى فتحة الدوران المستحدثة الكائنة بعد كنيسة مطرانية الجيزة ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى شارع مراد واستكمال السير وصولًا إلى ميدان الجيزة.


ثانيًا: حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب بالسير اتجاه شارع البحر الأعظم سيتم الدخول يسارًا من فتحة الدوران المستحدثة اتجاه مسطح نفق عباس واستكمال السير وصولًا إلى شارع البحر الأعظم ومناطق المنيب.

 


ثالثا: حركة المركبات القادمة من كوبرى الجيزة المعدنى وميدان الجيزة وترغب في استكمال السير اتجاه كوبرى عباس ومناطق المنيل سيتم النزول من منزل كوبري الجيزة المعدني واستكمال السير بشارع مراد حتى أعلى نفق بهى الدين بركات ثم الدخول يمينًا إلى شارع بهى الدين بركات واستكمال السير حتى نفق عباس ثم الدخول يسارًا الى المطلع المؤدى إلى كوبرى عباس ومناطق المنيل.


وتوضح محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال الإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.


كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال الضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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محافظة الجيزة الهيئة القومية للأنفاق شارع البحر الأعظم شارع الاهرام كوبري الجيزة المعدني محطة ميدان الجيزة

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