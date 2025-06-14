ما هي حساسية الدم وأعراضها وطرق علاجها في الحالات الطارئة؟

"حساسية الدم" أو ما يعرف طبيًا بـ التأق (Anaphylaxis) هي استجابة تحسسية حادة وشديدة، يمكن أن تحدث بسرعة كبيرة وتؤثر على أجهزة متعددة في الجسم، مما يجعلها حالة طبية طارئة تتطلب تدخلًا فوريًا لإنقاذ حياة المريض، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

ما هي حساسية الدم الشديدة؟

حساسية الدم هي رد فعل تحسسي جهازي حاد يحتمل أن يكون مهددًا للحياة. يحدث عندما يتعرض شخص حساس لمادة معينة (مسببات الحساسية)، فيقوم الجهاز المناعي بإطلاق كميات كبيرة من المواد الكيميائية، مثل الهيستامين، التي تسبب استجابة واسعة النطاق في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤثر هذا التفاعل على الجهاز التنفسي، الجهاز الدوري، الجلد، والجهاز الهضمي.

أعراض حساسية الدم

يمكن أن تظهر الأعراض بسرعة، عادةً في غضون دقائق إلى ساعتين من التعرض لمسببات الحساسية، وقد تظهر الأعراض بشكل خفيف في البداية، ولكنها يمكن أن تتفاقم بسرعة، وتشمل الأعراض الرئيسية ما يلي:

أعراض جلدية

طفح جلدي (ارتكاريا) أحمر اللون، مثير للحكة، ينتشر بسرعة.

تورم في الشفاه، الوجه، العينين (وذمة وعائية).

احمرار أو شحوب في الجلد.

إحساس بالوخز أو الحكة في الجلد.

أعراض الجهاز التنفسي

ضيق في التنفس، صفير في الصدر، أو سعال.

تورم في الحلق أو اللسان، مما يجعل البلع أو الكلام صعبًا.

صوت أجش أو بحة في الصوت.

إحساس بالاختناق.

احتقان الأنف، سيلان الأنف، أو عطاس.

أعراض الجهاز الهضمي

غثيان، قيء.

تقلصات شديدة في البطن.

إسهال.

أعراض الجهاز الدوري (القلب والأوعية الدموية)

انخفاض حاد في ضغط الدم (صدمة تأقية)، مما يؤدي إلى الدوخة، الدوار، أو الإغماء.

نبض سريع وضعيف.

خفقان القلب.

زرقة الشفاه أو الأطراف (علامة على نقص الأكسجين).

أعراض عصبية

شعور بالضعف أو الإعياء الشديد.

قلق أو شعور بالرهبة.

ارتباك أو فقدان للوعي.

صداع.

أسباب حساسية الدم

يمكن أن تحدث حساسية الدم نتيجة التعرض لمجموعة واسعة من مسببات الحساسية. الأكثر شيوعًا تشمل:

الأطعمة

الفول السوداني، المكسرات (اللوز، الجوز، الكاجو، البندق).

المحار والأسماك.

الحليب، البيض، الصويا، القمح.

لدغات الحشرات

النحل، الدبابير، النمل الناري.

الأدوية

المضادات الحيوية

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)

بعض أدوية التخدير.

وسائط التباين المستخدمة في الأشعة السينية (الصبغات).

اللاتكس

الموجود في القفازات، البالونات، وبعض الأدوات الطبية.

مسببات الحساسية الأخرى الأقل شيوعًا

بعض مسببات الحساسية المستنشقة (مثل وبر الحيوانات).

ممارسة الرياضة (في حالات نادرة، خاصة بعد تناول أطعمة معينة).

تغيرات درجة الحرارة.

متى تعد حساسية الدم حالة طبية طارئة؟

تعتبر حساسية الدم دائمًا حالة طبية طارئة تتطلب عناية طبية فورية. أي شخص يشتبه في إصابته بالتأق يجب أن يتلقى العلاج في أقرب وقت ممكن. يجب البحث عن مساعدة طبية طارئة على الفور في الحالات التالية:

وجود أكثر من عرض واحد من الأجهزة المختلفة في الجسم (على سبيل المثال، طفح جلدي وضيق في التنفس).

4حدوث أي أعراض تؤثر على الجهاز التنفسي (مثل ضيق التنفس الشديد، الصفير، تورم الحلق أو اللسان) أو الجهاز الدوري (مثل الدوخة، الإغماء، انخفاض ضغط الدم).

إذا كان الشخص يعاني من حساسية سابقة شديدة ولديه قلم الإبينفرين (أدرينالين) ذاتي الحقن، فيجب استخدامه فورًا والتوجه إلى أقرب مستشفى بعد ذلك، حتى لو تحسنت الأعراض مؤقتًا.

الإسعافات الأولية والعلاج

الخطوة الأولى والأكثر أهمية في علاج التأق هي حقن الإبينفرين (الأدرينالين). هذا الدواء يعمل على عكس آثار التفاعل التحسسي بسرعة عن طريق تضييق الأوعية الدموية، وفتح الشعب الهوائية، وتقليل التورم. غالبًا ما يوصف للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية الشديدة قلم الإبينفرين ذاتي الحقن لحمله معهم في جميع الأوقات.

بعد حقن الإبينفرين، يجب دائمًا طلب المساعدة الطبية الطارئة على الفور (الاتصال بالرقم 123 في مصر أو رقم الطوارئ المحلي). حتى لو بدا أن الأعراض قد تحسنت، فقد تحدث "موجة ثانية" من التفاعل بعد عدة ساعات، مما يتطلب مراقبة طبية دقيقة في المستشفى.

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