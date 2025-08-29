الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري المصري 2025 قبل الجولة الخامسة

ترتيب الدوري المصري، يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري قبل إقامة الجولة الخامسة من المسابقة.

وتفتتح اليوم الجمعة مباريات الجولة الخامسة بمباريات المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا، الاتحاد ضد إنبي، البنك الأهلي ضد طلائع الجيش.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل إفتتاح الجولة الخامسة كالتالي 

1- الزمالك 10 نقاط
2- المصري 8 نقاط
3- بتروجيت 8 نقاط
4- مودرن سبورت 7 نقاط
5- سموحة 6 نقاط
6- الأهلي 5 نقاط
7- زد 5 نقاط
8- حرس الحدود 5 نقاط
9- الجونة 5 نقاط
10- بيراميدز 5 نقاط
11- إنبي 5 نقاط
12- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط
13- غزل المحلة 4 نقاط
14- وادي دجلة 4 نقاط
15- الإسماعيلي 4 نقاط
16- الاتحاد 4 نقاط
17- الجيش 4 نقاط
18- البنك الأهلي 3 نقاط
19- كهرباء الإسماعيلية نقطتان
20- المقاولون العرب نقطتان
21- فاركو نقطة واحدة
 

مواعيد الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري 

الجمعة 29 أغسطس 

المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا - 6 مساء- ستاد المقاولون 

الاتحاد ضد إنبي - 9 مساء - ستاد الإسكندرية 

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساء - ستاد السلام 

السبت 30 أغسطس 

الجونة ضد زد - 6 مساء - ستاد خالد بشارة 

الإسماعيلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويس 

الأهلي ضد بيراميدز - 9 مساء - ستاد السلام 

الأحد 31 أغسطس 

المصري ضد كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء - ستاد ستاد السويس الجديد 

مودرن سبورت ضد حرس الحدود - 6 مساء -  ستاد هيئة قناة السويس

سموحة ضد بتروجت - 9 مساء - ستاد برج العرب 

وادي دجلة ضد الزمالك - 9 مساء - ستاد السلام 

فاركو - راحة 

وتشهد النسخة الحالية من الدوري المصري مشاركة 21 فريقًا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديًا بدوري الأضواء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

الزمالك ترتيب الدوري المصري جدول ترتيب الدوري المصري ترتيب الدوري المصري 2025 الأهلي بيراميدز سيراميكا كليوباترا غزل المحلة

