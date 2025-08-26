الزمالك يهزم فاركو بهدف "بانزا" وينفرد بالصدارة

فاز نادي الزمالك على فاركو بهدف دون رد على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل شيكو بانزا لاعب الزمالك الهدف الأول والوحيد في مرمى فاركو، بالدقيقة 49.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن تشكيل الأبيض لمباراة فاركو

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

أحمد فتوح.

محمود حمدي " الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

ناصر ماهر.

عبد الله السعيد.

شيكو بانزا.

عدي الدباغ.

خوان ألفينا بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وبنتايج وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

قائمة الزمالك ضد فاركو

وتضم القائمة كلا من:

محمد صبحي.

محمد عواد.

محمود الشناوي.

أحمد فتوح.

محمود بنتايج.

محمود حمدي "الونش".

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

صلاح مصدق.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

محمد شحاتة.

أحمد عبد الرحيم "إيشو".

سيف جعفر.

ناصر ماهر.

عبد الله السعيد.

أحمد شريف.

شيكو بانزا.

خوان ألفينا بيزيرا.

آدم كايد.

ناصر منسي.

عدي الدباغ.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

