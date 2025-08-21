الجمعة 22 أغسطس 2025
رياضة

دغموم ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الثالثة

دغموم ينفرد بصدارة
دغموم ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، فيتو

ترتيب هدافي الدوري المصري، انفرد الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد ختام الجولة الثالثة من البطولة.

ويأتي أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، وعمر الساعي لاعب المصري بالوصافة ولكل منهما هدفين، خلف دغموم في صدارة جدول هدافي الدوري المصري.

ترتيب هدافي الدوري المصري

نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 

فاركو 0-1 طلائع الجيش

البنك الأهلى 1-1 كهرباء الإسماعيلية

المصري 2-2 بيراميدز

الإسماعيلى 0-1 الاتحاد السكندري

سيراميكا 2-0 انبى

وادى دجلة 0-1 بتروجيت

الجونة 0-0 غزل المحلة

المقاولون العرب 0-0 حرس الحدود

مودرن سبورت 1-2 الزمالك

سموحة 1-1 زد إف سي

الأهلي..راحة 

ترتيب هدافي الدوري المصري هدافي الدوري المصري عبدالرحيم دغموم المصري البورسعيدي الدوري المصري أحمد سيد زيزو عمر الساعي

