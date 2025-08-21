دغموم ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الثالثة

ترتيب هدافي الدوري المصري، انفرد الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد ختام الجولة الثالثة من البطولة.

ويأتي أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، وعمر الساعي لاعب المصري بالوصافة ولكل منهما هدفين، خلف دغموم في صدارة جدول هدافي الدوري المصري.

ترتيب هدافي الدوري المصري

نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز

فاركو 0-1 طلائع الجيش

البنك الأهلى 1-1 كهرباء الإسماعيلية

المصري 2-2 بيراميدز

الإسماعيلى 0-1 الاتحاد السكندري

سيراميكا 2-0 انبى

وادى دجلة 0-1 بتروجيت

الجونة 0-0 غزل المحلة

المقاولون العرب 0-0 حرس الحدود

مودرن سبورت 1-2 الزمالك

سموحة 1-1 زد إف سي

الأهلي..راحة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.