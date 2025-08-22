مسلسل 220 يوم الحلقة 12، وفاة عمر وكرم يكشف لأحمد حقيقة مرضه

مسلسل 220 يوم الحلقة 12، دارت أحداث مسلسل 220 يوم الحلقة 12 حول مريم التي استيقظت على مكالمة من عليا تؤكد عليها ضرورة إبلاغ أحمد أنه بحاجة إلى عملية جديدة عاجلة وتخبرها أن والدها يمكنه إخباره بطريقة طبية وتوافق مريم.

وتذهب عليا للقاء كرم لوضع تفاصيل حفل زفافهما، حيث تم الاتفاق مع منظمة الأفراح على إقامته بعد شهر، بالتوازي مع تجهيز فستان العروس والبدلة، لكن المفاجأة كانت عندما صارحت عليا كرم بحقيقة مرض أحمد، ما أصابه بالصدمة.

وتذهب مريم مع أحمد إلى المستشفى لمقابلة الدكتور فكري، والد عليا، وهناك اكتشف أحمد وفاة صديقه عمر قبل أيام قليلة، ليدخله ذلك في صدمة عاطفية كبيرة، لذا تقرر مريم مواصلة إخفاء تفاصيل مرضه.

لاحقًا، قدم مريم وأحمد واجب العزاء في عمر، حيث التقيا بحبيبة عمر التي جسدت شخصيتها نورين أبو سعدة لكن أحمد لم يتذكرها وتعامل معها كالغرباء، ودعتهما الفتاة لحضور يوم تأبين خاص بعمر في الجامعة.

التوتر بلغ ذروته عندما واجه كرم مريم بحقيقة مرض أحمد، شعرت بالصدمة في البداية ولكنها أكدت له أنها متعبة نفسيًا، ولاحقا اجتمع الرباعي (أحمد، مريم، كرم، وعليا).

وخلال هذا اللقاء، تقرر مريم الذهاب إلى دورة المياه ولحقت بها عليا وتكشف مريم لعليا أنها غاضبة لأنها أفشت سر مرض أحمد لكرم وحاولت عليا تبرير موقفها، بينما استغل كرم الموقف وأخبر أحمد مباشرة بحقيقة مرضه، الأمر الذي أشعل المواجهة بين أحمد ومريم، فانفجر فيها غضبًا ورحل بعيدًا عنها رغم محاولاتها المستميتة لتبرير موقفها.

أما عليا فقد وبخت كرم لإخباره أحمد بأمر مرضه وغادرت غاضبة، لكنه اختار البقاء بجانب مريم ومواساتها بدلًا من اللحاق بخطيبته، لتعود مريم إلى منزلها وصرخت بصوت عال من الألم والوجع.

ويقرر أحمد استكمال كتابة قصة بهية لتعود من لندن ويظهر شاب جديد في حياتها ويطلب التقدم لها ويجعله احمد هو نفسه صديقه الراحل عمر، ويوافق أحمد على ارتباط ابنته بهذا الشاب، كما يحرص أحمد في الحقيقة على حضور تأبين صديقه الراحل عمر في الجامعة.

مسلسل 220 يوم

تدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، والذي يعيش مع زوجته بسعادة، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة ولكن إصابة الزوج بمرض خطير تقلب كل الموازين.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

