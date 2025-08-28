الجمعة 29 أغسطس 2025
تمهيدا لنقل المساعدات إلى غزة، وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 لمطار العريش

المساعدات السعودية
المساعدات السعودية

وصلت إلى مطار العريش الدولي مساء اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 60، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، محملةً بالسلال الغذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 مطار العريش تمهيدا لنقلها لغزة 

وتأتي هذه الطائرة في إطار الجسر الجوي الإغاثي السعودي المتواصل لدعم الفلسطينيين في القطاع، وذلك للتخفيف من محنة المجاعة القاسية والظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني.

وكيل صحة شمال سيناء يكلف أمين عبد الفتاح مديرا لمستشفى نخل

محافظ شمال سيناء يستقبل عددًا من أهالي إزالات ميناء العريش

وكانت الإمارات أطلقت اليوم إشارة البدء لمحطة تحلية مياه الشرب مشروع خط التحلية الإماراتي من مصر إلى غزة - خان يونس ضمن عملية الفارس الشهم 3 لتوصيل مياه الشرب إلى قطاع غزة

