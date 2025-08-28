تمهيدا لنقل المساعدات إلى غزة، وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 لمطار العريش

وصلت إلى مطار العريش الدولي مساء اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 60، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، محملةً بالسلال الغذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه الطائرة في إطار الجسر الجوي الإغاثي السعودي المتواصل لدعم الفلسطينيين في القطاع، وذلك للتخفيف من محنة المجاعة القاسية والظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني.

وكانت الإمارات أطلقت اليوم إشارة البدء لمحطة تحلية مياه الشرب مشروع خط التحلية الإماراتي من مصر إلى غزة - خان يونس ضمن عملية الفارس الشهم 3 لتوصيل مياه الشرب إلى قطاع غزة

