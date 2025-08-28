وزير الخارجية: مصر توافق على نشر قوات دولية في غزة بشروط محددة

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، أن مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي وافقت عليه حركة حماس، هو أفضل الخيارات المتاحة في الوقت الحالي لوقف إطلاق النار في غزة، وللوصول إلى صفقة شاملة لوقف الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن.

مقترح ويتكوف تطلب جهدا حتى موافقة حماس

وقال عبد العاطي بحسب "العربية/الحدث"، إن مقترح ويتكوف تطلب جهدا حتى موافقة حماس، مؤكدا أنه لا يمكن التراجع عما تم إنجازه في هذا الصدد.

كما أشار إلى استمرار الاتصالات المصرية مع الاتحاد الأوروبي وأطراف دولية أخرى، مؤكدا طلب مصر بأن تكون هناك خطوات محددة للضغط على إسرائيل من أجل إيقاف الآلة العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والإبادة الجماعية والتجويع.

ضرورة الضغط على إسرائيل

كما كشف عن إبلاغ الأطراف الأوروبية والدولية بضرورة الضغط على إسرائيل للقبول بمقترح ويتكوف للهدنة.

إلى ذلك، ثمن الموقف الألماني بوقف تصدير الذخائر والأسلحة لإسرائيل، مؤكدا أن المشهد في غزة "خارج إطار العقل والمنطق".

وقال عبد العاطي، إن "العنصر الثابت الذي لم ولن يتزحزح على الإطلاق هو الدعم الكامل للحقوق الفلسطينية، وأضاف أنه بدون إقامة دولة فلسطينية لن يكون هناك أمن أو استقرار لإسرائيل".

كما أكد استمرار الرفض المصري الكامل لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق التهجير، وأضاف: "قالها الرئيس السيسي أكثر من مرة، معبر رفح سيظل دائما معبرا لدخول المساعدات الإنسانية والطبية، ولن يكون أبدا منفذا لتصفية القضية من خلال تهجير أهالي غزة".

فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية مرفوض

وحول الإعلان الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية، قال عبد العاطي إن هذا القرار مرفوض وغير مشروع، مؤكدا أن المجتمع الدولي كله يرفض و"يلفظ" هذه القرارات.

أما عن نشر قوات دولية في غزة، فقال إن مصر توافق عليه لكن بشروط محددة، من بينها أن يكون هذا الأمر بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي تشارك فيه الولايات المتحدة، ويكون في إطار سياسي يقود لإقامة الدولة الفلسطينية، وبحيث يكون دور هذه القوات الدولية هو توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.