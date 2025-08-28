الجمعة 29 أغسطس 2025
سموتريتش: وضعنا جيد في كل الجبهات باستثناء غزة

سموتريتش، فيتو
سموتريتش، فيتو

قال وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش مساء اليوم الخميس: إن وضعنا جيد في كل الجبهات باستثناء قطاع غزة.

وأضاف المتطرف سموتريتش: كل أسبوع يمر نضم جزءا من غزة وبعد شهر من الحرب معظم المناطق ستضم لإسرائيل.. يجب على نتنياهو التشجيع على الهجرة من القطاع وضم الأراضي.

 

استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي

في غضون ذلك، قالت هيئة البث العبرية، إن الهجوم الإسرائيلي علي العاصمة اليمنية ‎صنعاء استثنائي وذو أهمية.

وأضافت هيئة البث العبرية: الجيش الإسرائيلي حاول استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي باليمن.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلي أن سلاح البحرية الإسرائيلي يشارك في الهجوم على ‎اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: بعض الهجمات في ‎صنعاء استهدفت مباني يعتقد أن فيها قادة من ‎جماعة الحوثي.

 

ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية

وقالت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية.

وأضافت القناة 14 العبرية: الهجمات في ‎اليمن تستهدف قادة بارزين.

