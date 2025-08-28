إصابة 5 أشخاص في تصادم جرار وميكروباص على الطريق الدائري بقليوب

شهد الطريق الدائري في قليوب حادثًا مؤسفًا، منذ قليل، حيث وقع تصادم بين جرار وميكروباص، وذلك عند نزلة قليوب أعلى كوبرى قليوب، بمحافظة القليوبية.

وأسفر الحادث عن 5 إصابات بين الركاب، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا بوقوع تصادم بين جرار وميكروباص، وذلك عند نزلة قليوب أعلى كوبرى قليوب، بمحافظة الـقليوبية،

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما جرى رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث تصادم بالطريق الدائري بالقليوبية،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.