الخميس 28 أغسطس 2025
إصابة 5 أشخاص في تصادم جرار وميكروباص على الطريق الدائري بقليوب

 شهد الطريق الدائري في قليوب حادثًا مؤسفًا، منذ قليل، حيث وقع تصادم بين جرار وميكروباص، وذلك عند نزلة قليوب أعلى كوبرى قليوب، بمحافظة القليوبية. 

وأسفر الحادث عن 5 إصابات بين الركاب، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

محافظ القليوبية يفتتح مكتبة مصر العامة بشبين القناطر

محافظ القليوبية: تخفيض تنسيق خدمات الثانوي العام 5 درجات

كان اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا بوقوع تصادم بين جرار وميكروباص، وذلك عند نزلة قليوب أعلى كوبرى قليوب، بمحافظة الـقليوبية،

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما جرى رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

