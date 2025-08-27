الخميس 28 أغسطس 2025
نشوب حريق بـ3 منازل عشوائية بكفر شكر في القليوبية

شب حريق هائل داخل ثلاثة منازل عشوائية بقرية كفر عبد السيد نوار بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق داخل ثلاثة منازل بقرية كفر عبد السيد نوار بمدينة كفر شكر. 


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق وتبين من المعاينة الأولية والتحريات المبدئية نشوب حريق داخل ثلاثة منازل عشوائية بقرية كفر عبد السيد نوار وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

