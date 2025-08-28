الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، عدة منشآت طبية في محافظة القليوبية، بالتزامن مع تنفيذ مرور مركزي مشترك من قطاعي الطب الوقائي والصحة العامة، إلى جانب مشرفين من جميع الإدارات المركزية للمستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية ومكاتب الصحة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بالارتقاء بالمنظومة الصحية، وإجراء متابعة ميدانية مستمرة للمنشآت الصحية في المحافظات، والوقوف على تحديات العمل، مع الحرص على تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.



قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن الدكتور عمرو قنديل بدأ جولته بزيارة مستشفى القناطر الخيرية المركزي، حيث تفقد أقسام (الاستقبال والطوارئ، والمعمل، والرعاية المركزة، والأقسام الداخلية، ورعاية الأطفال المركزة)، وتبين خلال الزيارة عدم تواجد المدير المناوب وبعض الأطباء، كما استمع إلى شكاوى عدد من المواطنين بشأن عدم توافر بعض الأدوية، فوجه بتوفيرها فورًا من خارج المستشفى إن لزم الأمر.

وأشاد نائب الوزير بجهود متابعة حالات الأطفال داخل الأقسام، مشددًا على أهمية الالتزام بالانضباط الإداري، ومتابعة الحالات في جميع الأقسام، وتيسير الإجراءات على المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم، مع تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، كما وجه بتحويل إدارة المستشفى إلى التحقيق بسبب تقصيرها في أداء مهامها.

وتابع نائب الوزير جولته بزيارة وحدة صحة الأسرة بعرب شركس التابعة لإدارة القناطر الخيرية الصحية، حيث اطمأن على الانضباط الإداري في الوحدة والعيادات، وتفقد (غرفة الملفات الطبية، والصيدلية، والمعمل، وغرفة متابعة الأطفال والحوامل، وعيادة العلاج الطبيعي، والأعمال الوقائية)، ووجه باستكمال ملفات طب الأسرة، كما استمع إلى آراء عدد من المواطنين حول مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة.

وأضاف عبد الغفار أن نائب الوزير توجه بعد ذلك إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، حيث تفقد (العيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، والرعاية المركزة، والمعمل، وقسم الغسيل الكلوي)، واستمع إلى آراء عدد من المرضى الذين أشادوا بالخدمات الطبية المقدمة.

ثم توجه نائب الوزير إلى مركز طب أسرة كفر شكر التابع لإدارة كفر شكر الصحية، حيث تفقد عيادات طب الأسرة، وغرفة الملفات الطبية، والصيدلية مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، والمعمل، وعيادة الأسنان، والأشعة.

كما اطمأن على متابعة الأطفال والحوامل، وغرفة المشورة، ومكتب التطعيمات، والأعمال الوقائية في الوحدة، وفي ختام الزيارة، تقدم نائب الوزير بالشكر والتقدير للعاملين في المركز.

واختتم نائب الوزير زيارته للمحافظة بعقد اجتماع مع مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية، بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور أسامة الشلقاني مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم، والفريق الإشرافي بالوزارة والمديرية، وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة جميع السلبيات التي تم رصدها أثناء الزيارة، مع الخروج بتوصيات محددة للتنفيذ.

وعلى مستوى المستشفيات، توجه الدكتور عمرو قنديل بالشكر والتقدير لمستشفى ناصر التخصصي، لأدائه المتميز وحصوله على المركز الأول بين مستشفيات المحافظة.

أما على مستوى المديرية والإدارات، فقد أوصى نائب الوزير بصرف مكافأة أسبوعين لكل من: فريق المعمل المشترك، وفريق معمل الرصد البيئي، وفريق الرقابة على المياه والأغذية بالمديرية.

وفيما يتعلق بالرعاية الأولية، كرم الدكتور عمرو قنديل 7 منشآت رعاية أولية تم اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة خلال العام الجاري، موجهًا بمكافأة شهر لمديري الوحدات ولجميع العاملين بها، تقديرًا لتميزهم في أداء مهامهم.

الجدير بالذكر أن الـ7 وحدات المعتمدة هي: مركز طبي كفر شكر بإدارة كفر شكر الصحية، ووحدة كفر شبين، ووحدة نوى، ووحدة الحصافة، ووحدة طحانوب بإدارة شبين القناطر، والمركز الطبي الترفيهي، والحي الثامن بإدارة العبور.

واختتم الدكتور عمرو قنديل الاجتماع بتوجيه الشكر لمدير المديرية وفريق الإشراف بالمديرية والمستشفيات والإدارات الصحية، على التحسن في الأداء مقارنة بالزيارات السابقة، مع منح مهلة شهر لتلافي السلبيات، وإعادة إرسال فريق مركزي من الوزارة بعد شهر لإعادة التقييم والتأكد من تنفيذ التوصيات.

وأكد حرص الوزارة على تيسير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتواصل معهم، وتذليل العقبات أمامهم، والاستماع إلى آرائهم، مع تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية.

