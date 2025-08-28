بالأسماء، أوائل مدارس التمريض الثانوية الفنية بالقليويية

أعلنت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أسماء طلاب الصف الثالث بمدارس التمريض الثانوية الفنية، بمناسبة نجاحهم الباهر في الدور الأول للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح 100%.

أسماء طلاب الصف الثالث بمدارس التمريض الثانوية الفنية بالقليويية

في إطار الدعم المتواصل من القيادة السياسية لقطاع الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وبتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

حيث أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أسماء الطلاب الأوائل وهم:

- المركز الأول: عبد الرحمن محمد عبد الله علي – مدرسة ميت كنانة.

المركز الأول مكرر: منة الله مسعد عبد العزيز – مدرسة طوخ.

- المركز الثاني: أسماء سالم السيد علي – مدرسة شبين القناطر.

- المركز الثالث: آية حامد محمد حامد – مدرسة شبين القناطر.

- المركز الرابع: مي محمد عبد المجيد علي – مدرسة شبين القناطر.

- المركز الخامس: نورا رضا رمضان الشافعي – مدرسة طوخ.

- المركز السادس: رحمة ممدوح حسين محمد – مدرسة شبين القناطر.

- المركز السابع: سارة أشرف محمود – مدرسة طوخ.

- المركز الثامن: مريم محمد محمود عزب – مدرسة شبين القناطر.

- المركز التاسع: ياسمين محمد عبد الحميد طه – مدرسة شبين القناطر.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة فاطمة الدسوقي، مدير إدارة التدريب والمدارس، أن هذه النتائج تعكس ثمرة العمل الجاد والانضباط داخل مدارس التمريض، وتمثل خطوة واعدة نحو إعداد جيل جديد من الكوادر التمريضية القادرة على خدمة الوطن والارتقاء بالقطاع الصحي.

