وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

شهدت منطقة مسطرد، بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، جريمة مروعة، راح ضحيته عامل على يد بائعة خضار بطعنة في الصدر بسلاح أبيض "سكين"، وإصابة نجل المجني عليه بجرح غائر بالرقبه، نتيجة خلافات سابقة بينهما، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ونقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.

مصرع عامل على يد بائعة خضار بطعنة في الصدر بسلاح أبيض القليوبية

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بوصول "أحمد جلال محمود" 43 سنة، عامل ومقيم عزبة الجمال بمسطرد، إلى المستشفى جثة هامدة، مصاب بطعنة في الصدر وجرح في الرأس، ونجلة "يوسف أحمد" 20 سنة مصاب بجرح غائر بالرقبة وطعنة بالكتف.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب أن وراء ارتكاب الواقعة "ندى أ" 30 سنة، بائعة خضار ومقيمة بشارع علي حسن بترعة الشابوري، جارة شقيقة المجني عليه.



وعقب تقنين الإجراءات، تبين أن الواقعة نشبت بمشادة كلامية بين الطرفين وتطورت إلى مشاجرة انتهت بطعن المتهمة للمجني عليه، وسقط أرضا جثة هامدة وإصابة نجلة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أصدرت قرارًا بدفنه بعد انتهاء الصفة التشريحية، ونقل نجله لمستشفى الطاهرة لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لضبط المتهمة وتقديمها للعدالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.