وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

شهدت منطقة مسطرد، بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، جريمة مروعة، راح ضحيته عامل على يد بائعة خضار بطعنة في الصدر بسلاح أبيض "سكين"، وإصابة نجل المجني عليه بجرح غائر بالرقبه، نتيجة خلافات سابقة بينهما، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ونقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.

تعليم القليوبية ينفي فصل أبناء البلوجر "أم مكة"

محافظ القليوبية: منح درجات الرأفة كاملة لـ 500 طالب راسب بمدرسة أجهور الإعدادية بقها

 

مصرع عامل على يد بائعة خضار بطعنة في الصدر بسلاح أبيض القليوبية

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بوصول "أحمد جلال محمود" 43 سنة، عامل ومقيم عزبة الجمال بمسطرد، إلى المستشفى جثة هامدة، مصاب بطعنة في الصدر وجرح في الرأس، ونجلة "يوسف أحمد" 20 سنة مصاب بجرح غائر بالرقبة وطعنة بالكتف.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب أن وراء ارتكاب الواقعة  "ندى أ" 30 سنة، بائعة خضار ومقيمة بشارع علي حسن بترعة الشابوري، جارة شقيقة المجني عليه.


وعقب تقنين الإجراءات، تبين أن الواقعة نشبت بمشادة كلامية بين الطرفين وتطورت إلى مشاجرة انتهت بطعن المتهمة للمجني عليه، وسقط أرضا جثة هامدة وإصابة نجلة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أصدرت قرارًا بدفنه بعد انتهاء الصفة التشريحية، ونقل نجله لمستشفى الطاهرة لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لضبط المتهمة وتقديمها للعدالة.

