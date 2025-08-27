الخميس 28 أغسطس 2025
تعليم القليوبية: 73% نسبة النجاح النهائية للصف الأول الإعدادي بمدرسة الرسوب الجماعي

أعلن مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم فى القليوبية، أنه بعد مراجعة الأوراق في مدرسة أجهور الكبرى  للتعليم الأساسي صاحبة واقعة “الرسوب الجماعي” بإدارة قها التعليمية، وبعد تطبيق درجات الرأفة أصبحت النسبة النهائية للنجاح ٧٣ % للصف الأول الإعدادي و٧٥ % للصف الثاني الإعدادي.

إنقاذ مسن من عضة ثعبان في القليوبية

تفاصيل قرعة المجموعة الثالثة (أ) بدوري القسم الثاني (ب) بعد إعادتها

وقال مصطفى عبده مدير مديرية التعليم بـالقليوبية فى تصريحات اعلامية، إنه وجه الدكتورة أمنية فاروق مدير عام الادارة بمراجعة كافة أوراق الطلاب الراسبين في الصف الأول والثاني الإعدادي بمدرسة أجهور للتعليم الأساسي ووجه بتطبيق درجات الرأفة لهم وبناء عليه قامت مدير عام إدارة قها بتشكيل لجان من الموجهين والمتابعين ومدير المراحل لتطبيق قرار المحافظ ومدير تعليم القليوبية بإعطاء درجات الرأفة.

وأسفرت المراجعات عن ارتفاع النسبة الكلية للصف الأول لتصبح ٧٣ %  والصف الثاني 75 %.

فى وقت سابق، تقدم عدد كبير من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى في مدرسة أجهور الكبرى للتعليم الأساسي بنين، بشكوى لـ محافظة القليوبية، بسبب رسوب ابنائهم في الصفين الأول والثاني بامتحانات نهاية العام الدراسى 2025.

وطالب أولياء الأمور فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإعادة النظر في نتائج الطلاب المتضررين وإنصافهم، وفرض رقابة صارمة على المدرسة لضمان أداء المعلمين لواجباتهم، واتخاذ إجراءات حاسمة.

